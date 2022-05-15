عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/كييف-فقدنا-50-من-صادرات-الصلب-بعد-خسارة-ماريوبول-1062272738.html
كييف: فقدنا 50% من صادرات الصلب بعد خسارة ماريوبول
كييف: فقدنا 50% من صادرات الصلب بعد خسارة ماريوبول
قال نائب وزير المالية الأوكراني، ألكسندر الكافا، إن بلاده فقدت نصف حجم صادرات الصلب والحديد، بعد فقدان مصانع الصلب في ماريوبول. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T17:45+0000
2022-05-15T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061834909_0:0:3504:1971_1920x0_80_0_0_6310b23f3acb40c74767695cfd3a405a.jpg
ونوه الوزير الأوكراني إلى أن بلاده فقدت جميع الشركات المتخصصة بالمعادن في مدينة ماريوبول، "ولا سيما مصنع آزوفستال ومصنع "إيليتش"، أي أن أوكرانيا فقدت نصف حجم صادرات الصلب.وفقا لالكافا، فقدت أوكرانيا أيضا الفرصة لمعالجة خام الحديد، وهذا هو السبب في أنه سيتعين على كييف تصديرها بشكل غير معالج، وهذا سيؤدي إلى خسارة في الأرباح.وتعتبر مدينة ماريوبول، أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، وهي واحدة من المراكز الرئيسية للتعدين في دونباس وميناء بحري أيضا.وتوجد شركتان كبيرتان للتعدين في المدينة، "إيليتش ماريوبول ميتالورجيكال كومباني" و"آزوفستال"، بالإضافة إلى مصنع "آزوفماش" لبناء الآلات.بدأت المعارك في ماريوبول في 25 فبراير/ شباط، وتم تطهير المدينة وأحيائها السكينة من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.وألقى أكثر من 1.3 ألف جندي من اللواء البحري 36 للقوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم في منطقة مصنع إيليتش في منتصف أبريل/نيسان.تم تحرير الميناء التجاري بالكامل في وقت لاحق، وأعلنت موسكو إنقاذ الرهائن المحتجزين هناك، ويتم حاليا تطويق ومحاصرة القوميين المتطرفين على أراضي مصنع أزوفستال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1061834909_67:0:2695:1971_1920x0_80_0_0_61865257a5ded0735fb518c12b45c2ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم

كييف: فقدنا 50% من صادرات الصلب بعد خسارة ماريوبول

17:45 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورمصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022
مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال نائب وزير المالية الأوكراني، ألكسندر الكافا، إن بلاده فقدت نصف حجم صادرات الصلب والحديد، بعد فقدان مصانع الصلب في ماريوبول.
ونوه الوزير الأوكراني إلى أن بلاده فقدت جميع الشركات المتخصصة بالمعادن في مدينة ماريوبول، "ولا سيما مصنع آزوفستال ومصنع "إيليتش"، أي أن أوكرانيا فقدت نصف حجم صادرات الصلب.

وقال الوزير في تصريحات صحيفة: "بعد خسارة آزوفستال وإيليتش في ماريوبول، خسرت أوكرانيا نصف فرص تصدير الصلب والحديد الصلب".

وفقا لالكافا، فقدت أوكرانيا أيضا الفرصة لمعالجة خام الحديد، وهذا هو السبب في أنه سيتعين على كييف تصديرها بشكل غير معالج، وهذا سيؤدي إلى خسارة في الأرباح.
وتعتبر مدينة ماريوبول، أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، وهي واحدة من المراكز الرئيسية للتعدين في دونباس وميناء بحري أيضا.
وتوجد شركتان كبيرتان للتعدين في المدينة، "إيليتش ماريوبول ميتالورجيكال كومباني" و"آزوفستال"، بالإضافة إلى مصنع "آزوفماش" لبناء الآلات.
بدأت المعارك في ماريوبول في 25 فبراير/ شباط، وتم تطهير المدينة وأحيائها السكينة من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وألقى أكثر من 1.3 ألف جندي من اللواء البحري 36 للقوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم في منطقة مصنع إيليتش في منتصف أبريل/نيسان.
تم تحرير الميناء التجاري بالكامل في وقت لاحق، وأعلنت موسكو إنقاذ الرهائن المحتجزين هناك، ويتم حاليا تطويق ومحاصرة القوميين المتطرفين على أراضي مصنع أزوفستال.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала