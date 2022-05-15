https://arabic.sputniknews.com/20220515/كييف-فقدنا-50-من-صادرات-الصلب-بعد-خسارة-ماريوبول-1062272738.html
كييف: فقدنا 50% من صادرات الصلب بعد خسارة ماريوبول
كييف: فقدنا 50% من صادرات الصلب بعد خسارة ماريوبول
قال نائب وزير المالية الأوكراني، ألكسندر الكافا، إن بلاده فقدت نصف حجم صادرات الصلب والحديد، بعد فقدان مصانع الصلب في ماريوبول. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T17:45+0000
2022-05-15T17:45+0000
2022-05-15T17:45+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
اقتصاد
العالم
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ونوه الوزير الأوكراني إلى أن بلاده فقدت جميع الشركات المتخصصة بالمعادن في مدينة ماريوبول، "ولا سيما مصنع آزوفستال ومصنع "إيليتش"، أي أن أوكرانيا فقدت نصف حجم صادرات الصلب.وفقا لالكافا، فقدت أوكرانيا أيضا الفرصة لمعالجة خام الحديد، وهذا هو السبب في أنه سيتعين على كييف تصديرها بشكل غير معالج، وهذا سيؤدي إلى خسارة في الأرباح.وتعتبر مدينة ماريوبول، أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، وهي واحدة من المراكز الرئيسية للتعدين في دونباس وميناء بحري أيضا.وتوجد شركتان كبيرتان للتعدين في المدينة، "إيليتش ماريوبول ميتالورجيكال كومباني" و"آزوفستال"، بالإضافة إلى مصنع "آزوفماش" لبناء الآلات.بدأت المعارك في ماريوبول في 25 فبراير/ شباط، وتم تطهير المدينة وأحيائها السكينة من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.وألقى أكثر من 1.3 ألف جندي من اللواء البحري 36 للقوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم في منطقة مصنع إيليتش في منتصف أبريل/نيسان.تم تحرير الميناء التجاري بالكامل في وقت لاحق، وأعلنت موسكو إنقاذ الرهائن المحتجزين هناك، ويتم حاليا تطويق ومحاصرة القوميين المتطرفين على أراضي مصنع أزوفستال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم
كييف: فقدنا 50% من صادرات الصلب بعد خسارة ماريوبول
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قال نائب وزير المالية الأوكراني، ألكسندر الكافا، إن بلاده فقدت نصف حجم صادرات الصلب والحديد، بعد فقدان مصانع الصلب في ماريوبول.
ونوه الوزير الأوكراني إلى أن بلاده فقدت جميع الشركات المتخصصة بالمعادن في مدينة ماريوبول، "ولا سيما مصنع آزوفستال ومصنع "إيليتش"، أي أن أوكرانيا فقدت نصف حجم صادرات الصلب.
وقال الوزير في تصريحات صحيفة: "بعد خسارة آزوفستال وإيليتش في ماريوبول، خسرت أوكرانيا نصف فرص تصدير الصلب والحديد الصلب".
وفقا لالكافا، فقدت أوكرانيا أيضا الفرصة
لمعالجة خام الحديد، وهذا هو السبب في أنه سيتعين على كييف تصديرها بشكل غير معالج، وهذا سيؤدي إلى خسارة في الأرباح.
وتعتبر مدينة ماريوبول، أكبر مدينة على ساحل بحر آزوف، وهي واحدة من المراكز الرئيسية للتعدين في دونباس وميناء بحري أيضا.
وتوجد شركتان كبيرتان للتعدين في المدينة، "إيليتش ماريوبول ميتالورجيكال كومباني" و"آزوفستال"، بالإضافة إلى مصنع "آزوفماش" لبناء الآلات.
بدأت المعارك في ماريوبول في 25 فبراير/ شباط، وتم تطهير المدينة وأحيائها السكينة من القوميين الأوكرانيين المتطرفين.
وألقى أكثر من 1.3 ألف جندي من اللواء البحري 36 للقوات المسلحة الأوكرانية أسلحتهم في منطقة مصنع إيليتش
في منتصف أبريل/نيسان.
تم تحرير الميناء التجاري بالكامل في وقت لاحق، وأعلنت موسكو إنقاذ الرهائن المحتجزين هناك، ويتم حاليا تطويق ومحاصرة القوميين المتطرفين على أراضي مصنع أزوفستال.