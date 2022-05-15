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https://arabic.sputniknews.com/20220515/ماكرون-يعلن-دعمه-الكامل-لمحمد-بن-زايد-كرئيس-جديد-للإمارات-1062245698.html
ماكرون يعلن دعمه الكامل لمحمد بن زايد كرئيس جديد للإمارات
ماكرون يعلن دعمه الكامل لمحمد بن زايد كرئيس جديد للإمارات
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، دعمه الكامل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد ‏انتخابه كرئيس جديد للإمارات العربية المتحدة.‏ 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T08:10+0000
2022-05-15T08:10+0000
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
العالم
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وفي تغريدة له بالعربية على "تويتر"، نشر ماكرون صورة تجمعه لمحمد بن زايد، وكتب معها: "في إبو ظبي للإشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لقد كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها".وأضاف: "دعمي الكامل لأخيه الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/ملكة-بريطانيا-خليفة-بن-زايد-كرس-حياته-لخدمة-علاقة-الإمارات-بحلفائها-وأصدقائها-1062229983.html
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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, العالم

ماكرون يعلن دعمه الكامل لمحمد بن زايد كرئيس جديد للإمارات

08:10 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض "دبي إكسبو 2020"، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض دبي إكسبو 2020، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض "دبي إكسبو 2020"، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، دعمه الكامل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد ‏انتخابه كرئيس جديد للإمارات العربية المتحدة.‏
وفي تغريدة له بالعربية على "تويتر"، نشر ماكرون صورة تجمعه لمحمد بن زايد، وكتب معها: "في إبو ظبي للإشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لقد كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها".
وأضاف: "دعمي الكامل لأخيه الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي".
وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
الشيخ خليفة بن زايد يتوسط ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وزوجها الأمير فيليب، قلعة وندسور، 30 نيسان/ أبريل 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
ملكة بريطانيا: خليفة بن زايد كرس حياته لخدمة علاقة الإمارات بحلفائها وأصدقائها
أمس, 14:52 GMT
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
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