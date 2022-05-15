ماكرون يعلن دعمه الكامل لمحمد بن زايد كرئيس جديد للإمارات
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض "دبي إكسبو 2020"، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في معرض "دبي إكسبو 2020"، 3 ديسمبر/ كانون الأول 2021
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، دعمه الكامل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بعد انتخابه كرئيس جديد للإمارات العربية المتحدة.
وفي تغريدة له بالعربية على "تويتر"، نشر ماكرون صورة تجمعه لمحمد بن زايد، وكتب معها: "في إبو ظبي للإشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لقد كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها".
وأضاف: "دعمي الكامل لأخيه الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي".
في ابو ظبي للاشادة بذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كان يحظى باحترام الجميع لقيم السلام والانفتاح والحوار التي كان يجسدها. دعمي الكامل لأخيه الذي تم انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك للشعب الإماراتي. pic.twitter.com/X8DxMYocrn— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2022
وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.