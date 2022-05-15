https://arabic.sputniknews.com/20220515/ما-إمكانية-تجميد-إيرادات-النفط-الليبية-1062263738.html
ما إمكانية تجميد إيرادات النفط الليبية
ما إمكانية تجميد إيرادات النفط الليبية
أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ضرورة تجميد إيرادات النفط في مصرف ليبيا الخارجي لحين وضع ضمانات وآلية عادلة لاستفادة كل الليبيين. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T14:57+0000
2022-05-15T14:57+0000
2022-05-15T14:57+0000
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ما إمكانية تجميد إيرادات النفط الليبية؟
ما إمكانية تجميد إيرادات النفط الليبية؟
وأكد صالح في بيان على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.في هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري: "إن تجميد إيرادات النفط الليبية قد يكون في المصرف الخارجي، لأن حساب المؤسسة الوطنية للنفط توضع في الحساب الخاص بالمصرف المركزي كما هو في الإجراءات المتبعة لمدة 48 ساعة ويتم نقلها مباشرةً إلى مصرف ليبيا المركزي".لكنه أكد أنه "في ظل الظروف الحالية وظروف الصراع على السلطة ووجود حكومتين وبرلمانين وجيشين وميليشيات مسلحة خارجة عن القانون قد يصعب ذلك".وشدد على ضرورة وجود برنامج واضح ينهي هذه الأزمة، وأن تكون ملامح الحل مبنية على ثوابت 17 فبراير وعلى أساس ديمقراطي وعلى أساس تداول سلمي للسلطة و أساس انتخابي والتغيير كذلك، على حد قوله.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوحإعداد وتقديم: نوران عطاالله
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ما إمكانية تجميد إيرادات النفط الليبية
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أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ضرورة تجميد إيرادات النفط في مصرف ليبيا الخارجي لحين وضع ضمانات وآلية عادلة لاستفادة كل الليبيين.
وأكد صالح في بيان على تجميد إيرادات النفط بمصرف ليبيا
الخارجي حتى وضع ضمانات وآلية لاستفادة كل الليبيين من هذا الدخل بما يحقق العدالة والمساواة للجميع.
وتابع قوله إن ذلك يأتي حفاظا على مصلحة الليبيين وكما يرى المواطن الليبي ولضمان الاستفادة من ارتفاع سعر النفط في الوقت الحالي مما يتطلب الاستمرار في ضخ النفط ولضمان انتظام عمل المنشآت الحيوية وحمايتها من العبث والفساد وإهدار المال العام.
في هذا الصدد، قال عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري: "إن تجميد إيرادات النفط الليبية قد يكون في المصرف الخارجي، لأن حساب المؤسسة الوطنية للنفط توضع في الحساب الخاص بالمصرف المركزي كما هو في الإجراءات المتبعة لمدة 48 ساعة ويتم نقلها مباشرةً إلى مصرف ليبيا المركزي".
لكنه أكد أنه "في ظل الظروف الحالية وظروف الصراع على السلطة ووجود حكومتين
وبرلمانين وجيشين وميليشيات مسلحة خارجة عن القانون قد يصعب ذلك".
على جانبٍ أخر، قال المحلل السياسي محمود إسماعيل، إن هذا الأمر يحتاج لعملية دستورية وقواعد دستورية يُستفتى عليه الليبيون، وهذا ما لا يريده أو يرتضيه حتى الآن البرلمان ومجلس الدولة ولا الحكومات المتعاقبة.
وشدد على ضرورة وجود برنامج واضح ينهي هذه الأزمة
، وأن تكون ملامح الحل مبنية على ثوابت 17 فبراير وعلى أساس ديمقراطي وعلى أساس تداول سلمي للسلطة و أساس انتخابي والتغيير كذلك، على حد قوله.
يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج بوضوح
إعداد وتقديم: نوران عطاالله