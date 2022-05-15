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مدبولي: نستورد نفس كمية قمح العام الماضي بزيادة في السعر 1.7 مليار دولار
مدبولي: نستورد نفس كمية قمح العام الماضي بزيادة في السعر 1.7 مليار دولار
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده ستدفع 1.7 مليار دولار إضافية لاستيراد نفس كمية القمح التي استوردتها العام الماضي نتيجة الأزمة العالمية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:38+0000
2022-05-15T12:38+0000
2022-05-15T12:38+0000
أخبار مصر الآن
القمح
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاستعراض الفارق في أسعار عدد من السلع الأساسية التي تستوردها مصر خلال الفترة ما بين مايو/ ايار 2021 ومايو 2022، بحسب موقع "مصراوي".وقال رئيس الوزراء المصري إن الفارق في الأسعار يصل لمبالغ كبيرة جدا، مضيفا أن سعر طن القمح كان 270 دولار، بينما أصبح سعر الطن حاليا 435 دولار.وأوضح مدبولي أن مصر تستورد من القمح ما يقرب من 10 ملايين طن.وأشار إلى أن سعر هذه الكمية كان يبلغ 2.7 مليار في العام الماضي، بينما أصبحت الدولة بحاجة لاستيراد نفس الكمية بـ 4.4 مليار دولار.تعمل مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على تسريع الجهود لضمان الإمدادات اللازمة لإطعام مواطنيها، وبناء احتياطيات معقولة للعام القادم، بعدما أدت الأزمة الأوكرانية إلى اضطرابات في تجارة الحبوب العالمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/البطالة-في-مصر-تتجاوز-7-في-الربع-الأول-من-2022-بتراجع-طفيف-عن-الفترة-السابقة-1062254053.html
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أخبار مصر الآن, القمح
مدبولي: نستورد نفس كمية قمح العام الماضي بزيادة في السعر 1.7 مليار دولار
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كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده ستدفع 1.7 مليار دولار إضافية لاستيراد نفس كمية القمح التي استوردتها العام الماضي نتيجة الأزمة العالمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لاستعراض الفارق في أسعار عدد من السلع الأساسية التي تستوردها مصر خلال الفترة ما بين مايو/ ايار 2021 ومايو 2022، بحسب موقع "مصراوي"
.
وقال رئيس الوزراء المصري إن الفارق في الأسعار يصل لمبالغ كبيرة جدا، مضيفا أن سعر طن القمح كان 270 دولار، بينما أصبح سعر الطن حاليا 435 دولار.
وأوضح مدبولي أن مصر تستورد من القمح
ما يقرب من 10 ملايين طن.
وأشار إلى أن سعر هذه الكمية كان يبلغ 2.7 مليار في العام الماضي، بينما أصبحت الدولة بحاجة لاستيراد نفس الكمية بـ 4.4 مليار دولار.
تعمل مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم، على تسريع الجهود لضمان الإمدادات اللازمة لإطعام مواطنيها، وبناء احتياطيات معقولة للعام القادم، بعدما أدت الأزمة الأوكرانية إلى اضطرابات في تجارة الحبوب العالمية.