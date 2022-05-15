https://arabic.sputniknews.com/20220515/مسؤول-إيراني-يكشف-قيمة-الديون-المستحقة-لبلاده-على-العراق-1062279113.html
مسؤول إيراني يكشف قيمة الديون المستحقة لبلاده على العراق
مسؤول إيراني يكشف قيمة الديون المستحقة لبلاده على العراق
قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد تشكني، إن الديون الإيرانية المستحقة على العراق تبلغ 1.6 مليار دولار. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T19:51+0000
2022-05-15T19:51+0000
2022-05-15T19:51+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
اقتصاد
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وأضاف في تصريح له على هامش فعاليات المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران، اليوم الأحد، أن عقد توريد الغاز الإيراني إلى العراق سينتهي العام المقبل، وأن الطرفين قيد صياغة عقد جديد.ولفت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إلى أن الجانبين أبرما مذكرة تفاهم حول زيادة صادرات الغاز في الأسابيع الأخيرة، وعلى أساسها تم زيادة تدفقات الغاز بحسب حاجة العراق، مشيرا إلى أنه بحسب المذكرة سيسدد العراق ديونه لإيران في مايو/ أيار الجاري.وفي سياق آخر أكد تشكني أن بلاده تدرس تصدير الغاز إلى أوروبا، مشيرا إلى أن "الشركة لم تتوصل إلى نتائج لموضوع تصدير الغاز إلى أوروبا غير أن إيران لطالما تتابع تطوير دبلوماسية الطاقة والتوسع بالأسواق".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, اقتصاد
مسؤول إيراني يكشف قيمة الديون المستحقة لبلاده على العراق
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قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد تشكني، إن الديون الإيرانية المستحقة على العراق تبلغ 1.6 مليار دولار.
وأضاف في تصريح له على هامش فعاليات المعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات في طهران، اليوم الأحد، أن عقد توريد الغاز الإيراني إلى العراق سينتهي العام المقبل، وأن الطرفين قيد صياغة عقد جديد.
ولفت، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"
، إلى أن الجانبين أبرما مذكرة تفاهم حول زيادة صادرات الغاز في الأسابيع الأخيرة، وعلى أساسها تم زيادة تدفقات الغاز بحسب حاجة العراق، مشيرا إلى أنه بحسب المذكرة سيسدد العراق ديونه لإيران في مايو/ أيار الجاري.
وفي سياق آخر أكد تشكني أن بلاده تدرس تصدير الغاز إلى أوروبا، مشيرا إلى أن "الشركة لم تتوصل إلى نتائج لموضوع تصدير الغاز إلى أوروبا غير أن إيران لطالما تتابع تطوير دبلوماسية الطاقة والتوسع بالأسواق".