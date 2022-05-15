https://arabic.sputniknews.com/20220515/مسؤول-بوزارة-النفط-الإيرانية-تركيا-والعراق-تقدما-بطلبات-زيادة-واردات-الغاز-1062271495.html

مسؤول بوزارة النفط الإيرانية: تركيا والعراق تقدما بطلبات زيادة واردات الغاز

مسؤول بوزارة النفط الإيرانية: تركيا والعراق تقدما بطلبات زيادة واردات الغاز

قال المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية مجيد جكيني، اليوم الأحد، إن المفاوضات قائمة بهدف تمديد اتفاقية توريد الغاز الإيراني إلى كل من تركيا والعراق،... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T17:09+0000

2022-05-15T17:09+0000

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وفي تصريح للصحفيين اليوم الأحد، أوضح جكيني: "أجرينا مفاوضات مع الجانب التركي، نظرا لرغبته في تمديد عقد استيراد الغاز الإيراني وطلبه زيادة حجم الاستيراد"، وفقا لوكالة "إرنا".وأضاف جكيني: "نحن سنبذل جهدنا في ضوء الظروف المتاحة لتحقيق ذلك"، لافتا إلى تشكيل فريق عمل يدرس إمكانية زيادة حجم الصادرات إلى جانب تمديد العقد مع تركيا.وحول توريد الغاز الإيراني إلى العراق، صرح جكيني، أن الأخير أيضا "تقدم بطلب تمديد العقد معنا والذي سينتهي العام المقبل".وقال المسؤول بوزارة النفط : "إننا نواصل جهودنا بهدف تفعيل تجارة الغاز ونعمل على تصدير هذا المنتج الوطني إلى أرمينيا وأذربيجان وتركيا والعراق".

https://arabic.sputniknews.com/20220514/إيران-تصرح-أنها-ليست-منافسا-لروسيا-في-سوق-النفط-والغاز-وتكشف-الحل-الوحيد-للأزمة-الاقتصادية-في-1062230099.html

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