https://arabic.sputniknews.com/20220515/مسؤول-في-حركة-فتح-اعترافات-الجنود-الإسرائيليين-تؤكد-أن-شيرين-أبو-عاقلة-قتلت-عمدا-1062260730.html
مسؤول في حركة فتح: اعترافات الجنود الإسرائيليين تؤكد أن شيرين أبو عاقلة قتلت عمدا
مسؤول في حركة فتح: اعترافات الجنود الإسرائيليين تؤكد أن شيرين أبو عاقلة قتلت عمدا
قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عبد الإله الأتيرة، إن اعتراف جندي إسرائيلي اليوم بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة يؤكد الرواية الفلسطينية بأنها قتلت عمدا في... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T13:40+0000
2022-05-15T13:40+0000
2022-05-15T13:40+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وأكد الأتيرة في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير واثقة من معلوماتها من خلال البحث الجنائي والصحي التي أثبتت أن الطلقة التي استهدفت شيرين كانت عن قصد.ولفت إلى أن "فلسطين ترحب بأي جهة دولية تريد المشاركة في التحقيقات"، وفي نفس الوقت شدد على "رفض المشاركة الإسرائيلية".وذكر أن القلق الإسرائيلي من تداعيات اعتداءات الشرطة على جنازة أبو عاقلة ليس مبررا، مضيفا أن إسرائيل تعيش "حالة من التخبط السياسي والأمني".وأضاف: "ما جرى في القدس جنازة شعبية أثبتت أن النعش أخاف إسرائيل، وكم الجموع التي شيعت الشهيدة شيرين، لذلك كان رد فعل الجنود بالتعدي على جمهور المشاركين في الجنازة".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-الإسرائيلي-يخشى-أزمة-دبلوماسية-بسبب-أحداث-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062252973.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
مسؤول في حركة فتح: اعترافات الجنود الإسرائيليين تؤكد أن شيرين أبو عاقلة قتلت عمدا
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قال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، عبد الإله الأتيرة، إن اعتراف جندي إسرائيلي اليوم بقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة يؤكد الرواية الفلسطينية بأنها قتلت عمدا في مخيم جنين.
وأكد الأتيرة في تصريحات لـ"سبوتنيك
" اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير واثقة من معلوماتها من خلال البحث الجنائي والصحي التي أثبتت أن الطلقة التي استهدفت شيرين كانت عن قصد.
ولفت إلى أن "فلسطين ترحب بأي جهة دولية تريد المشاركة في التحقيقات"، وفي نفس الوقت شدد على "رفض المشاركة الإسرائيلية".
وذكر أن القلق الإسرائيلي من تداعيات اعتداءات الشرطة على جنازة أبو عاقلة
ليس مبررا، مضيفا أن إسرائيل تعيش "حالة من التخبط السياسي والأمني".
وأضاف: "ما جرى في القدس جنازة شعبية أثبتت أن النعش أخاف إسرائيل، وكم الجموع التي شيعت الشهيدة شيرين، لذلك كان رد فعل الجنود بالتعدي على جمهور المشاركين في الجنازة".