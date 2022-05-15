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https://arabic.sputniknews.com/20220515/مسيرة-بالبنادق-في-جنين-احتجاجا-على-مقتل-داوود-الزبيدي-برصاص-إسرائيلي-فيديو-1062280499.html
مسيرة بالبنادق في جنين احتجاجا على مقتل داوود الزبيدي برصاص إسرائيلي... فيديو
مسيرة بالبنادق في جنين احتجاجا على مقتل داوود الزبيدي برصاص إسرائيلي... فيديو
شهدت شوارع مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية بعد الإعلان عن مقتل داوود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي، برصاص الجيش... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T20:42+0000
2022-05-15T20:42+0000
أخبار الضفة الغربية
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وكتب الصحفي الإسرائيلي جاك خوري، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مرفقة بفيديو المسيرة: "جنين الليلة. مسيرة في شوارع المدينة بمشاركة العديد من المسلحين احتجاجا على مقتل داوود الزبيدي".وأضاف أن جنين ستعلن غدا الإثنين، إضرابا عاما وحدادا على مقتل الزبيدي.وتابع: "لا يوجد حاليا موعدا للجنازة لأن الجثمان ما زال محتجزا في إسرائيل".يذكر أن داوود، هو شقيق زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الشديد الحراسة، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.وصباح اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل داوود الزبيدي، في مستشفى "رامبام" الإسرائيلي، متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين.
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مسيرة بالبنادق في جنين احتجاجا على مقتل داوود الزبيدي برصاص إسرائيلي... فيديو

20:42 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradatمواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة دجن شمالي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
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شهدت شوارع مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، مساء اليوم الأحد، مسيرة احتجاجية بعد الإعلان عن مقتل داوود الزبيدي، شقيق الأسير زكريا الزبيدي، برصاص الجيش الإسرائيلي.
وكتب الصحفي الإسرائيلي جاك خوري، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مرفقة بفيديو المسيرة: "جنين الليلة. مسيرة في شوارع المدينة بمشاركة العديد من المسلحين احتجاجا على مقتل داوود الزبيدي".
وأضاف أن جنين ستعلن غدا الإثنين، إضرابا عاما وحدادا على مقتل الزبيدي.
وتابع: "لا يوجد حاليا موعدا للجنازة لأن الجثمان ما زال محتجزا في إسرائيل".
يذكر أن داوود، هو شقيق زكريا الزبيدي، أحد الأسرى الفلسطينيين الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الشديد الحراسة، في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وصباح اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل داوود الزبيدي، في مستشفى "رامبام" الإسرائيلي، متأثرا بجراح أصيب بها يوم الجمعة الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين.
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