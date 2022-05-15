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https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصدر-أمني-ليبي-لـ-سبوتنيك-اشتباكات-بين-مسلحين-في-طرابلس-فيديو-1062241313.html
مصدر أمني ليبي لـ "سبوتنيك": اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
مصدر أمني ليبي لـ "سبوتنيك": اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
أفاد مصدر ليبي أمني في العاصمة طرابلس منذ قليل بوقوع اشتباكات بين مسلحين قرب ورشفانة جنزور غرب العاصمة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T00:58+0000
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أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك، أن" طرفي الاشتباكات مسلحون يتبعون لـ " كتيبة الــ 55 التابعة للضاوي وكتيبة فرسان جنزور".ولفت إلى أن أن "الاشتباكات استخدم فيها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة.
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أخبار ليبيا اليوم

مصدر أمني ليبي لـ "سبوتنيك": اشتباكات بين مسلحين في طرابلس

00:58 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 01:04 GMT 15.05.2022)
© AP Photo / Felipe Dana طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎
 طرابلس، ليبيا 29 فبراير  2020‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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أفاد مصدر ليبي أمني في العاصمة طرابلس منذ قليل بوقوع اشتباكات بين مسلحين قرب ورشفانة جنزور غرب العاصمة.
بنغازي - سبوتنيك. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة سبوتنيك، أن" طرفي الاشتباكات مسلحون يتبعون لـ " كتيبة الــ 55 التابعة للضاوي وكتيبة فرسان جنزور".
ولفت إلى أن أن "الاشتباكات استخدم فيها الطرفان أسلحة خفيفة ومتوسطة.
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