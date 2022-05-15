مصدر لـ"سبوتنيك": طائرة مسيرة تابعة لـ"أنصار الله" تستهدف منزل قيادي يمني في مأرب
© Sputnikاليمن
© Sputnik
أصيب 3 مدنيون، اليوم الأحد، في هجوم جوي منسوب لجماعة "أنصار الله" اليمنية، على منزل أحد الشخصيات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، في محافظة مأرب.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في محافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، إن "طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" استهدفت منزل القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام الشيخ حسن محمد شعفان في مديرية رغوان شمال غربي مأرب".
وأضاف أن "الهجوم الجوي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة وإلحاق أضرار مادية".
وأضاف أن "الهجوم الجوي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم طفلة وإلحاق أضرار مادية".
وفي الثاني من نيسان/أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.