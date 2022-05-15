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مصر تكشف عن إيرادات قطاع السياحة قبل الأزمة الأوكرانية
مصر تكشف عن إيرادات قطاع السياحة قبل الأزمة الأوكرانية
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن قطاع السياحة في بلاده استعاد نشاطه المعتاد قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:12+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن قطاع السياحة في مصر سجل إيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري.قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق هذا العام، إن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى انخفاض التدفقات السياحية الوافدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية و"تحديات تمويل أكبر" لمصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.يذهب نحو 6.6% من صادرات مصر إلى أوكرانيا وروسيا، في حين شكّل البلدان في السابق ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين. وقالت "فيتش" إن الأزمة ستضعف الجاذبية المصرية لبيع السندات للأجانب.على جانب آخر، قال مدبولي إن حكومته تستهدف خلال السنوات الثلاثة القادمة، رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% إلى 65%.وفي سياق منفصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام، إلى 7.2% من 7.4% في الربع السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/البطالة-في-مصر-تتجاوز-7-في-الربع-الأول-من-2022-بتراجع-طفيف-عن-الفترة-السابقة-1062254053.html
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أخبار مصر الآن, مصر, اقتصاد

مصر تكشف عن إيرادات قطاع السياحة قبل الأزمة الأوكرانية

12:12 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / Ammar Abd Rabbo / Art d’Egypteسياح يقفون بالقرب من تركيب فني بعنوان "بطرخ" للفنان المصري معتز نصر، في معرض "الأبد هو الآن" على خلفية الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021.
سياح يقفون بالقرب من تركيب فني بعنوان بطرخ للفنان المصري معتز نصر، في معرض الأبد هو الآن على خلفية الأهرامات في الجيزة، مصر 23 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / Ammar Abd Rabbo / Art d’Egypte
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن قطاع السياحة في بلاده استعاد نشاطه المعتاد قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.
القاهرة- سبوتنيك. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن قطاع السياحة في مصر سجل إيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري.
قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق هذا العام، إن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى انخفاض التدفقات السياحية الوافدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية و"تحديات تمويل أكبر" لمصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
مصر - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
البطالة في مصر تتجاوز 7% في الربع الأول من 2022 بتراجع طفيف عن الفترة السابقة
11:43 GMT
يذهب نحو 6.6% من صادرات مصر إلى أوكرانيا وروسيا، في حين شكّل البلدان في السابق ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين. وقالت "فيتش" إن الأزمة ستضعف الجاذبية المصرية لبيع السندات للأجانب.
على جانب آخر، قال مدبولي إن حكومته تستهدف خلال السنوات الثلاثة القادمة، رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% إلى 65%.
وفي سياق منفصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام، إلى 7.2% من 7.4% في الربع السابق.
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