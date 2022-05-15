https://arabic.sputniknews.com/20220515/مصر-تكشف-عن-إيرادات-قطاع-السياحة-قبل-الأزمة-الأوكرانية-1062255579.html
مصر تكشف عن إيرادات قطاع السياحة قبل الأزمة الأوكرانية
مصر تكشف عن إيرادات قطاع السياحة قبل الأزمة الأوكرانية
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن قطاع السياحة في بلاده استعاد نشاطه المعتاد قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:12+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن قطاع السياحة في مصر سجل إيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري.قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق هذا العام، إن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى انخفاض التدفقات السياحية الوافدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية و"تحديات تمويل أكبر" لمصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.يذهب نحو 6.6% من صادرات مصر إلى أوكرانيا وروسيا، في حين شكّل البلدان في السابق ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين. وقالت "فيتش" إن الأزمة ستضعف الجاذبية المصرية لبيع السندات للأجانب.على جانب آخر، قال مدبولي إن حكومته تستهدف خلال السنوات الثلاثة القادمة، رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% إلى 65%.وفي سياق منفصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام، إلى 7.2% من 7.4% في الربع السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/البطالة-في-مصر-تتجاوز-7-في-الربع-الأول-من-2022-بتراجع-طفيف-عن-الفترة-السابقة-1062254053.html
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أخبار مصر الآن, مصر, اقتصاد
مصر تكشف عن إيرادات قطاع السياحة قبل الأزمة الأوكرانية
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن قطاع السياحة في بلاده استعاد نشاطه المعتاد قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية.
القاهرة- سبوتنيك
. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي إن قطاع السياحة في مصر سجل إيرادات بقيمة 5.5 مليار دولار خلال الستة الأشهر الأولى من العام المالي الجاري.
قالت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية في وقت سابق هذا العام، إن الأزمة الأوكرانية ستؤدي إلى انخفاض التدفقات السياحية
الوافدة وارتفاع أسعار المواد الغذائية و"تحديات تمويل أكبر" لمصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
يذهب نحو 6.6% من صادرات مصر إلى أوكرانيا وروسيا، في حين شكّل البلدان في السابق ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين. وقالت "فيتش" إن الأزمة ستضعف الجاذبية المصرية لبيع السندات للأجانب.
على جانب آخر، قال مدبولي
إن حكومته تستهدف خلال السنوات الثلاثة القادمة، رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% إلى 65%.
وفي سياق منفصل، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام، إلى 7.2% من 7.4% في الربع السابق.