https://arabic.sputniknews.com/20220515/مظاهرات-حزبية-تطالب-بالعودة-إلى-مسار-الديمقراطية-إلى-أين-تتجه-الأزمة-في-تونس؟-1062274379.html

مظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية... إلى أين تتجه الأزمة في تونس؟

مظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية... إلى أين تتجه الأزمة في تونس؟

في أول تحرك ميداني لها، قادت، اليوم الأحد، جبهة الخلاص الوطني، التي تضم أوسع طيف من الأحزاب المعارضة تحركات احتجاجية في قلب العاصمة تونس للمطالبة بإسقاط... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T18:15+0000

2022-05-15T18:15+0000

2022-05-15T18:15+0000

أخبار تونس اليوم

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وتنذر هذه التحركات بتصاعد وتيرة الصدام بين المعارضة من جهة وبين الرئيس التونسي قيس سعيد من جهة أخرى، في ظل تمسك الأخير بالمضي في مسار 25 يوليو وعدم العودة إلى الوراء.وتجمهر صباح اليوم المئات من المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة الملقب بـ "شارع الثورة" لمطالبة رئيس الجمهورية بإبطال جميع القرارات التي اتخذها منذ 25 يوليو الماضي إلى اليوم، وعلى رأسها حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة مكافحة الفساد وهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعديل المشروع الأساسي لهيئة الانتخابات وتغيير تركيبة أعضائها.وتقود هذه الاحتجاجات كل من حركة "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حزب الأمل" ومكونات المبادرة الديمقراطية (حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري) و"حركة مواطنون ضد الانقلاب" و"حركة توانسة من أجل الديمقراطية" التي انضم إليها المنشقون من حركة النهضة.دولة مهددة بالتفككقال القيادي في حركة "النهضة"، عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب نور الدين البحيري "لا يمكن أن تستمر الدولة دون برلمان ودون هيئة دستورية لمراقبة القوانين، كما لا يمكن القبول بهذا الارتفاع المشط في الأسعار وبغياب المواد الأساسية وبانعدام الأمن في الملاعب الرياضية".واعتبر البحيري في تصريح لـ"سبوتنيك" أن الانقلاب أوصل تونس إلى وضع لم تشهده في تاريخها، مضيفا أن التونسيين أصبحوا مهددين بالجوع والإفلاس والعزلة وأن السلطة تنكرت لالتزاماتها مع العاطلين عن العمل وعمال الحضائر والمعلمين والأساتذة النواب والعديد من القطاعات الأخرى.ويرى البحيري أن الدولة التونسية أصبحت مهددة بالانهيار والتفكك، مضيفا أنه من واجب التونسيين المحافظة على دولة الاستقلال التي وفرت لهم الأمن والغذاء والعلاج طيلة ستين سنة.وتابع "يجب على الشعب أن يتحرك وأن يقول لا للانقلاب الذي دمر كل ما هو جميل في تونس ووضع البلاد على حافة الهاوية وحول تونس من قدوة إلى أضحوكة أمام العالم".واعتبر البحيري أن الحوار الذي أعلن عنه الرئيس لا يمكن أن يخرج البلاد من أزمتها خاصة وأنه استثنى منه جميع من يخالفه الرأي، مشيرا إلى أن التونسيين لن يقبلوا بالحكم المطلق خاصة وأنهم عاصروا عهديْن من الدكتاتورية.وقال البحيري إن المخرج من الأزمة يتمثل في تنظيم حوار وطني يضم كل الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية باستثناء من أقصى نفسه.مستعدون للحوارقالت عضو مبادرة مواطنون ضد الانقلاب يمينة الزغلامي لـ"سبوتنيك"، إن الوقفة الاحتجاجية تؤدي رسالة مفادها توسع رقعة المعارضة التي ترفض توجهات الرئيس وقراراته.وأضافت "رسالتنا الثانية هو أننا مستعدون للحوار ولتقديم حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل التونسيون تبعاتها بعد أن ضنوا أن المتسبب فيها هم من حكموا البلاد في السنوات المنقضية".وتابعت "صحيح نحن ارتكبنا أخطاء، ولكنها لم تكن في اتجاه القضاء على مكتسبات الدولة التونسية أو في اتجاه تكميم الأفواه.. تسعة أشهر مضت على 25 يوليو ولم يفعل الرئيس قيس سعيد شيئا سوى الاستحواذ على جميع السلطات".وأكدت الزغلامي أن الحل الوحيد يكمن في الجلوس على طاولة الحوار والإقرار بفشل منظومة 25 يوليو وبضرورة اسقاطها بالنضال السلمي والرجوع إلى ديمقراطية المؤسسات ثم المضي سريعا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية سابقة لأوانها تُعطى الحق للتونسيين ليقولوا كلمتهم.وقالت الزغلامي إن ارجاع الأمانة إلى أصحابها يكون عن طريق صندوق الاقتراع وليس عن طريق هيئة انتخابات معيّنة تشبه هيئة التنسيقيات أو عن طريق خارطة طريق أعدها شخص واحد دون نقاش.وأضافت "مصير تونس لا يمكن أن يكون بيد قيس سعيد وحده ويجب أن يكون بيد كل التونسيين لأن الشعب قطع منذ الثورة مع نهج الإقصاء ومع الحكم الفردي".تكريس للقطيعة بين الرئيس والمعارضةيرى المحلل السياسي مراد علالة في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن هذه التحركات ستكرس القطيعة القائمة منذ فترة بين رئيس الجمهورية وبين المعارضة التي تقودها حركة "النهضة" وحلفاؤها.وأضاف أن المعارضة تسعى من خلال هذه التحركات إلى إعلاء سقف مطالبها بإحراج رئيس الجمهورية من خلال التركيز على مسألة مرور الوقت والترويج إلى أن عبء العشرة أشهر التي حكم فيها قيس سعيد أصبح يضاهي عبء الفترة التي حكمت فيها حركة النهضة بمفردها.وتابع "حركة النهضة بصدد التنصل من المسؤولية وتسجيل نقاط في مرمى الرئيس، في المقابل وللأسف يبدو أن رئيس الجمهورية لا يصغي ليس فقط لمعارضيه وإنما حتى لمسانديه النقديين".ولفت علالة إلى أن المراقب لمواقف قيادات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية التي يقول الرئيس إنه سيشركها في الحوار، يلاحظ أنها تحولت من مواقف مساندة إلى مواقف متحفظة وحذرة وناقدة لقرارات الرئيس سواء اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين والحقوقيين.ولاحظ علالة أن الرئيس ماضٍ قدما في مشروعه دون الانتباه إلى انخرام موازين القوى، مشيرا إلى أن الحديث فقط عن الشرعية الانتخابية أو عن شرعية الاستفتاء غير كاف ولن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة وهو أمر يتعارض مع مصلحة الجميع، وفقا لقوله.ويرى علالة أن الخروج من هذا المأزق يتطلب أولا اعتراف كل طرف بأخطائه، قائلا "مثلما حركة النهضة مطالبة بتحمل مسؤوليتها على عشرية الخراب، أيضا رئيس الجمهورية يجب أن يعترف بأن العشرة أشهر الماضية لم تكن كافية لترجمة أفكاره التي قد تكون جيدة على أرض الواقع".ولفت إلى أن الخطوة الثانية تكمن في التفكير في الخروج من الأزمة بشكل جماعي، مضيفا "من يريد صياغة عقد اجتماعي، عليه أن يقبل بمشاركة طيف واسع من التونسيين.. قد نغلب فكرة استثناء الأكثر مسؤولية عن الخراب ولكن لا يمكن إقصاء أطراف مدنية ووطنية وسياسية لها بصمتها الواضحة في المشهد".

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أخبار تونس اليوم