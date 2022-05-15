https://arabic.sputniknews.com/20220515/مقتل-شخص-وإصابة-5-آخرين-في-حادث-إطلاق-نار-في-كنيسة-بكاليفورنيا-الأمريكية-1062283332.html
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إنها تستجيب لحادثة إطلاق نار بكنيسة في ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى سقوط عدد من الضحايا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T22:22+0000
2022-05-15T22:22+0000
2022-05-15T22:22+0000
الشرطة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104561/73/1045617396_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_eb95400888939fb5d3b5bd222b7b9f0b.jpg
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 6 أشخاص أصيبوا خلال إطلاق النار، وأن المشتبه به ألقي القبض عليه.وأفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية أن شخصا توفي على الفور بينما 4 إصاباتهم خطيرة ونقلوا إلى المستشفى، وواحد فقط إصابته طفيفة.كانت الشرطة الأمريكية قالت أمس السبت، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية.بدوره دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، المواطنين الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية في البلاد.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104561/73/1045617396_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_f5674202c952a7eb0d2aed944375d44b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الشرطة الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار في كنيسة بكاليفورنيا الأمريكية
تابعنا عبر
قالت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، إنها تستجيب لحادثة إطلاق نار بكنيسة في ولاية كاليفورنيا، مشيرة إلى سقوط عدد من الضحايا.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن 6 أشخاص أصيبوا خلال إطلاق النار، وأن المشتبه به ألقي القبض عليه
.
وأفادت شبكة
"سي بي إس" الأمريكية أن شخصا توفي على الفور بينما 4 إصاباتهم خطيرة ونقلوا إلى المستشفى، وواحد فقط إصابته طفيفة.
كانت الشرطة الأمريكية قالت أمس السبت، إن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بمركز للتسوق في مدينة بوفالو بولاية نيويورك، بعد أن دخل مسلح يرتدي زيا عسكريا إلى محل تجاري في بوفالو، وفتح النار على عدة أشخاص من بندقية.
بدوره دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، المواطنين الأمريكيين إلى إنهاء حالة الكراهية في البلاد.