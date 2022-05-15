https://arabic.sputniknews.com/20220515/مقتل-21-شخصا-في-هجوم-مسلح-يستهدف-قرية-شمالي-بوركينا-فاسو-1062252096.html
مقتل 21 شخصا في هجوم مسلح يستهدف قرية شمالي بوركينا فاسو
مقتل 21 شخصا في هجوم مسلح يستهدف قرية شمالي بوركينا فاسو
لقي 21 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح استهدف قرية "جيسيل" في بلدة "جوروم- جوروم" بالقرب من منجم ذهب "إساكان" شمالي بوركينا فاسو. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T11:05+0000
2022-05-15T11:05+0000
2022-05-15T11:05+0000
بوركينا فاسو
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القاهرة - سبوتنيك. أعلن موقع "أكتواليتي" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل 21 شخصا إثر هجوم شنه مسلحون استهدف قرية "جيسيل"، أمس السبت".وتابع الموقع أن من بين الضحايا 7 عناصر من وحدات "متطوعي الدفاع عن الوطن" و14 مدنيا من بينهم سيدة.يشار إلى أن وحدات "متطوعي الدفاع عن الوطن" تأسست في كانون الأول/ديسمبر 2019، لمواجهة الجماعات الجهادية النشطة شمالي البلاد.وتنفذ الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) هجمات منتظمة شمالي وشرقي بوركينا فاسو منذ عام 2015.وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.وانتقلت الاضطرابات المرتبطة بالجماعات المتطرفة من بوركينا فاسو إلى الدول المجاورة (مالي والنيجر).وأرغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو، على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر، وتجميع السكان في قرى أكبر، لتأمينهم من أي هجوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220408/مقتل-12-جنديا-وإصابة-21-إثر-هجوم-على-قاعدة-للجيش-في-بوركينا-فاسو-1060985043.html
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بوركينا فاسو, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل 21 شخصا في هجوم مسلح يستهدف قرية شمالي بوركينا فاسو
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لقي 21 شخصا مصرعهم في هجوم مسلح استهدف قرية "جيسيل" في بلدة "جوروم- جوروم" بالقرب من منجم ذهب "إساكان" شمالي بوركينا فاسو.
القاهرة - سبوتنيك
. أعلن موقع "أكتواليتي" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل 21 شخصا إثر هجوم شنه مسلحون استهدف قرية "جيسيل"، أمس السبت".
وتابع الموقع أن من بين الضحايا 7 عناصر من وحدات "متطوعي الدفاع عن الوطن" و14 مدنيا من بينهم سيدة.
يشار إلى أن وحدات "متطوعي الدفاع عن الوطن" تأسست في كانون الأول/ديسمبر 2019، لمواجهة الجماعات الجهادية النشطة شمالي البلاد.
وتنفذ الجماعات المسلحة التابعة للقاعدة وتنظيم "داعش
" (المحظور في روسيا ودول أخرى) هجمات منتظمة شمالي وشرقي بوركينا فاسو منذ عام 2015.
وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد ما يقرب من مليوني شخص.
وانتقلت الاضطرابات المرتبطة بالجماعات المتطرفة من بوركينا فاسو إلى الدول المجاورة (مالي والنيجر).
وأرغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو
، على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر، وتجميع السكان في قرى أكبر، لتأمينهم من أي هجوم.