https://arabic.sputniknews.com/20220515/مقتل-7-أمريكيين-في-دونباس-من-بينهم-ضابط-مخابرات-قاتلوا-إلى-جانب-قوات-نظام-كييف-1062275097.html
مقتل 7 أمريكيين في دونباس من بينهم "ضابط مخابرات" قاتلوا إلى جانب قوات نظام كييف
مقتل 7 أمريكيين في دونباس من بينهم "ضابط مخابرات" قاتلوا إلى جانب قوات نظام كييف
كشف مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الأمنية، أبتي ألاودينوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، عن أن 7 مسلحين أمريكيين قتلوا في دونباس، أثناء قتالهم إلى جانب قوات... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T18:25+0000
2022-05-15T18:25+0000
2022-05-15T19:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وقال ألاودينوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قتل جوزيف وارد كلارك، وهو مواطن من واشنطن، وستة مواطنين أمريكيين آخرين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا في دونباس، على أراضي مصنع كراسيتل في مدينة روبجنوي".في وقت سابق، انتشرت بشبكات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتصفية ما قيل إنه "ضابط المخابرات الأمريكي" جوزيف وارد كلارك في دونباس.كمات تم نشر صور لجواز سفر أمريكي، حيث ظهرت معلومات كلارك في بيانات الصورة، والتي تشير إلى أن كلارك ولد عام 1987 في واشنطن.وعلى الرغم من المعلومات والبيانات، تنفي وزارة الخارجية الأمريكية أنباء اعتقال وتصفية كلارك في دونباس. إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن كلارك على قيد الحياة وفي مكان آمن.تعتبر روبجنوي جزءا من تكتل "سيفيرودونيتسك - ليسيتشانسك"، وتجاوز عدد سكانها قبل اندلاع الأعمال القتالية 55 ألف شخص.ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، كانت هناك معارك للسيطرة على المدينة. في نهاية أبريل/ نيسان، أكدت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أن المدينة أصبحت تحت سيطرة الجمهورية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/كييف-فقدنا-50-من-صادرات-الصلب-بعد-خسارة-ماريوبول-1062272738.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
مقتل 7 أمريكيين في دونباس من بينهم "ضابط مخابرات" قاتلوا إلى جانب قوات نظام كييف
18:25 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 19:04 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
كشف مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الأمنية، أبتي ألاودينوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، عن أن 7 مسلحين أمريكيين قتلوا في دونباس، أثناء قتالهم إلى جانب قوات نظام كييف.
وقال ألاودينوف، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "قتل جوزيف وارد كلارك، وهو مواطن من واشنطن، وستة مواطنين أمريكيين آخرين قاتلوا إلى جانب أوكرانيا في دونباس، على أراضي مصنع كراسيتل في مدينة روبجنوي".
في وقت سابق، انتشرت بشبكات التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتصفية ما قيل إنه "ضابط المخابرات الأمريكي" جوزيف وارد كلارك في دونباس.
كمات تم نشر صور لجواز سفر أمريكي، حيث ظهرت معلومات كلارك في بيانات الصورة، والتي تشير إلى أن كلارك ولد عام 1987 في واشنطن.
"المواطن الأمريكي الذي نتحدث عنه، جوزيف وارد (كلارك)، جواز سفره هو أيضا في حوزتنا. في الواقع، واجهنا في مصنع كراسيتل، حاول المقاومة. ربما كانت هذه الوحدة تعتبر قوات خاصة. كما فهمت، كان هناك سبعة أمريكيين. تم تسجيلهم من قبلنا وغادر الجميع إلى العالم الآخر، تاركين وراءهم جافلين (نظام صاروخي أمريكي محمول مضاد للدبابات) ووثائق وأسلحتهم".
أبتي ألاودينوف
مساعد رئيس جمهورية الشيشان للشؤون الأمينة
وعلى الرغم من المعلومات والبيانات، تنفي وزارة الخارجية الأمريكية أنباء اعتقال وتصفية كلارك في دونباس. إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن كلارك على قيد الحياة وفي مكان آمن.
تعتبر روبجنوي جزءا من تكتل "سيفيرودونيتسك - ليسيتشانسك"، وتجاوز عدد سكانها قبل اندلاع الأعمال القتالية 55 ألف شخص.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، كانت هناك معارك للسيطرة على المدينة. في نهاية أبريل/ نيسان، أكدت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أن المدينة أصبحت تحت سيطرة الجمهورية.