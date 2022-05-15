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https://arabic.sputniknews.com/20220515/ملخص-وهدف-مباراة-توتنهام-وبيرنلي-في-المنافسات-المؤهلة-لدوري-أبطال-أوروبا-فيديو-1062263389.html
ملخص وهدف مباراة توتنهام وبيرنلي في المنافسات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا… فيديو
ملخص وهدف مباراة توتنهام وبيرنلي في المنافسات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا… فيديو
تقدم فريق "توتنهام هوتسبير" على نظيره "بيرنلي" بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المنافسات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T14:58+0000
2022-05-15T14:58+0000
رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي
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وخسر بيرنلي، المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينافس توتنهام على مراكز البريميرليغ المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.ورفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة خلال 37 مباراة متقدما على أرسنال الذي حقق 66 نقطة من 36 مباراة.وخلال المباراة استطاع توتنهام السيطرة على اللعب في أول 20 دقيقة من المباراة مع صمود بيرنلي.وقبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير حصل توتنهام على ركلة جزاء وتمكن من إحراز هدفه الأول في المباراة.
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رياضة, أخبار الدوري الإنجليزي

ملخص وهدف مباراة توتنهام وبيرنلي في المنافسات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا… فيديو

14:58 GMT 15.05.2022
توتنهام أرسنال
توتنهام أرسنال - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
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تقدم فريق "توتنهام هوتسبير" على نظيره "بيرنلي" بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المنافسات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.
وخسر بيرنلي، المهدد بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز، لينافس توتنهام على مراكز البريميرليغ المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ورفع توتنهام رصيده إلى 68 نقطة خلال 37 مباراة متقدما على أرسنال الذي حقق 66 نقطة من 36 مباراة.
وخلال المباراة استطاع توتنهام السيطرة على اللعب في أول 20 دقيقة من المباراة مع صمود بيرنلي.
وقبل نهاية الشوط الأول بوقت قصير حصل توتنهام على ركلة جزاء وتمكن من إحراز هدفه الأول في المباراة.
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