https://arabic.sputniknews.com/20220515/موسكو-ستعزز-وجودها-العسكري-على-حدود-فنلندا-حال-نشر-الناتو-أسلحة-على-أراضيها-1062275982.html
موسكو ستعزز وجودها العسكري على حدود فنلندا حال نشر الناتو أسلحة على أراضيها
موسكو ستعزز وجودها العسكري على حدود فنلندا حال نشر الناتو أسلحة على أراضيها
قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الأحد، إن موسكو سوف تعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا، حال انضمت الأخيرة إلى... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T18:51+0000
2022-05-15T18:51+0000
2022-05-15T18:51+0000
روسيا
فنلندا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بونداريف على حسابه بتليغرام: "سنعزز وجود القوات الروسية على الحدود، حال تم نشر أسلحة هجومية في فنلندا، المجاورة لنا مباشرة".وأعلنت الحكومة الفنلندية، اليوم الأحد، أنها اتخذت قرارا رسميا بتقديم طلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي.وذكرت الحكومة الفنلندية في بيان: "إن فنلندا اتخذت قرارا رسميا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".وأضاف البيان أن "فنلندا ستتقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي بعد مشاورات مع البرلمان". وأشار الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سانا مارين إلى أن قوة الديمقراطية قد تجلت في هذه القضية.وقال نينيستو إن "البرلمان الفنلندي سيتلقى طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".بينما قال رئيس مجلس الوزراء مارين: "قرارنا تاريخي. وبصفتنا عضوا في حلف شمال الأطلسي، سنكون مسؤولين أيضا عن أمن حلف شمال الأطلسي ككل".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/حكومة-فنلندا-تقرر-رسميا-تقديم-الطلب-للحصول-على-عضوية-حلف-الناتو-1062249642.html
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روسيا, فنلندا, الناتو
موسكو ستعزز وجودها العسكري على حدود فنلندا حال نشر الناتو أسلحة على أراضيها
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قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، اليوم الأحد، إن موسكو سوف تعزز من وجودها العسكري على الحدود مع فنلندا، حال انضمت الأخيرة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ونشر الأخير أسلحة هجومية على أراضيها.
موسكو - سبوتنيك. وكتب بونداريف على حسابه بتليغرام: "سنعزز وجود القوات الروسية على الحدود، حال تم نشر أسلحة هجومية في فنلندا، المجاورة لنا مباشرة".
وذكرت الحكومة الفنلندية في بيان: "إن فنلندا اتخذت قرارا رسميا بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".
وأضاف البيان أن "فنلندا ستتقدم بطلب لعضوية حلف شمال الأطلسي بعد مشاورات مع البرلمان".
وأشار الرئيس الفنلندي سولي نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء سانا مارين إلى أن قوة الديمقراطية قد تجلت في هذه القضية.
وقال نينيستو إن "البرلمان الفنلندي سيتلقى طلبا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي"
.
بينما قال رئيس مجلس الوزراء مارين: "قرارنا تاريخي. وبصفتنا عضوا في حلف شمال الأطلسي، سنكون مسؤولين أيضا عن أمن حلف شمال الأطلسي ككل".