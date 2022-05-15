عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/ميلان-يقترب-من-التتويج-بالدوري-الإيطالي-لأول-مرة-منذ-11عاما-بعد-فوزه-على-أتالانتا-2--0-فيديو-1062275856.html
ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11عاما بعد فوزه على أتالانتا 2 -0... فيديو
ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11عاما بعد فوزه على أتالانتا 2 -0... فيديو
اقترب "يه سي ميلان" من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ 11 عاما، بعد فوزه على ضيفه "أتالانتا" بهدفين دون رد في مباراة الجولة الـ 37 من البطولة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T18:48+0000
2022-05-15T18:48+0000
إيطاليا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102725/72/1027257277_0:224:4295:2640_1920x0_80_0_0_2f6d25cecc4d53f091eab146c7a085c0.jpg
سجل رافاييل لياو هدف ميلان الأول عند الدقيقة 57 من تسديدة قوية مرت من بين أقدام حارس أتالانتا إلى الشباك، ثم أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني من مجهود فردي رائع عند الدقيقة 75. الفريق اللومباردي رفع رصيده إلى 83 نقطة، مبتعداً في الصدارة، وأصبح بحاجة للتعادل فقط في المباراة الأخيرة ضد ساسولو، لضمان اللقب، بغض النظر عن نتائج الوصيف الإنتر.في المقابل توقف رصيد أتالانتا بعد الهزيمة عند 59 نقطة، في المركز الثامن، ولكن لا زالت آماله في التأهل لبطولة أوروبية قائمة.
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102725/72/1027257277_239:0:4056:2863_1920x0_80_0_0_6718c9d35e4aeb6d976785fef5b1694c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيطاليا, أخبار العالم الآن

ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11عاما بعد فوزه على أتالانتا 2 -0... فيديو

18:48 GMT 15.05.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINAميلان
ميلان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / MIGUEL MEDINA
تابعنا عبرTelegram
اقترب "يه سي ميلان" من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ 11 عاما، بعد فوزه على ضيفه "أتالانتا" بهدفين دون رد في مباراة الجولة الـ 37 من البطولة.
سجل رافاييل لياو هدف ميلان الأول عند الدقيقة 57 من تسديدة قوية مرت من بين أقدام حارس أتالانتا إلى الشباك، ثم أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني من مجهود فردي رائع عند الدقيقة 75.
الفريق اللومباردي رفع رصيده إلى 83 نقطة، مبتعداً في الصدارة، وأصبح بحاجة للتعادل فقط في المباراة الأخيرة ضد ساسولو، لضمان اللقب، بغض النظر عن نتائج الوصيف الإنتر.
في المقابل توقف رصيد أتالانتا بعد الهزيمة عند 59 نقطة، في المركز الثامن، ولكن لا زالت آماله في التأهل لبطولة أوروبية قائمة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ми-24 ВКС РФ в небе над Армянском - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала