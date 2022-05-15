https://arabic.sputniknews.com/20220515/ميلان-يقترب-من-التتويج-بالدوري-الإيطالي-لأول-مرة-منذ-11عاما-بعد-فوزه-على-أتالانتا-2--0-فيديو-1062275856.html
ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11عاما بعد فوزه على أتالانتا 2 -0... فيديو
ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11عاما بعد فوزه على أتالانتا 2 -0... فيديو
اقترب "يه سي ميلان" من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ 11 عاما، بعد فوزه على ضيفه "أتالانتا" بهدفين دون رد في مباراة الجولة الـ 37 من البطولة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T18:48+0000
2022-05-15T18:48+0000
2022-05-15T18:48+0000
إيطاليا
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سجل رافاييل لياو هدف ميلان الأول عند الدقيقة 57 من تسديدة قوية مرت من بين أقدام حارس أتالانتا إلى الشباك، ثم أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني من مجهود فردي رائع عند الدقيقة 75. الفريق اللومباردي رفع رصيده إلى 83 نقطة، مبتعداً في الصدارة، وأصبح بحاجة للتعادل فقط في المباراة الأخيرة ضد ساسولو، لضمان اللقب، بغض النظر عن نتائج الوصيف الإنتر.في المقابل توقف رصيد أتالانتا بعد الهزيمة عند 59 نقطة، في المركز الثامن، ولكن لا زالت آماله في التأهل لبطولة أوروبية قائمة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيطاليا, أخبار العالم الآن
ميلان يقترب من التتويج بالدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11عاما بعد فوزه على أتالانتا 2 -0... فيديو
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اقترب "يه سي ميلان" من الفوز بلقب الدوري الإيطالي، لأول مرة منذ 11 عاما، بعد فوزه على ضيفه "أتالانتا" بهدفين دون رد في مباراة الجولة الـ 37 من البطولة.
سجل رافاييل لياو هدف ميلان الأول عند الدقيقة 57 من تسديدة قوية مرت من بين أقدام حارس أتالانتا إلى الشباك، ثم أضاف ثيو هيرنانديز الهدف الثاني من مجهود فردي رائع عند الدقيقة 75.
الفريق اللومباردي رفع رصيده إلى 83 نقطة، مبتعداً في الصدارة، وأصبح بحاجة للتعادل فقط في المباراة الأخيرة ضد ساسولو، لضمان اللقب، بغض النظر عن نتائج الوصيف الإنتر.
في المقابل توقف رصيد أتالانتا بعد الهزيمة عند 59 نقطة، في المركز الثامن، ولكن لا زالت آماله في التأهل لبطولة أوروبية قائمة.