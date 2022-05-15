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https://arabic.sputniknews.com/20220515/نائب-رئيس-البرلمان-العراقي-وزير-النفط-يسعى-لخلق-مشاكل-بين-بغداد-وأربيل-1062281471.html
نائب رئيس البرلمان العراقي: وزير النفط يسعى لخلق مشاكل بين بغداد وأربيل
نائب رئيس البرلمان العراقي: وزير النفط يسعى لخلق مشاكل بين بغداد وأربيل
قال نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، إن وزير النفط إحسان عبد الجبار، يضغط لخلق مشاكل بين بغداد وأربيل. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T21:03+0000
2022-05-15T21:02+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال عبدالله، إنه يستنكر سياسة وزارة النفط ووزيرها "الذي يضغط لخلق المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية. وتابع في بيان له، أن الوزير يلفق التهم الباطلة ضد قوات البيشمركة، حسب صحيفة السومرية العراقية.واعتبر البيان أن وزير النفط ينشر الأكاذيب من خلال شركة نفط الشمال. ويرى عبد الله، أن حكومة إقليم كورستان نفت ما يقوله الوزير عن سيطرة شركة نفط الشمال على حقول باي حسن وداوود كوركه في كركوك. ورفض شاخوان عبد الله ما يفعله الوزير "هذا يرفضه كل وطني غيور على بلاده".
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أخبار العراق اليوم

نائب رئيس البرلمان العراقي: وزير النفط يسعى لخلق مشاكل بين بغداد وأربيل

21:03 GMT 15.05.2022
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© AP Photo / Sam McNeil
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قال نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، اليوم الأحد، إن وزير النفط إحسان عبد الجبار، يضغط لخلق مشاكل بين بغداد وأربيل.
وقال عبدالله، إنه يستنكر سياسة وزارة النفط ووزيرها "الذي يضغط لخلق المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية.
وتابع في بيان له، أن الوزير يلفق التهم الباطلة ضد قوات البيشمركة، حسب صحيفة السومرية العراقية.
واعتبر البيان أن وزير النفط ينشر الأكاذيب من خلال شركة نفط الشمال.
ويرى عبد الله، أن حكومة إقليم كورستان نفت ما يقوله الوزير عن سيطرة شركة نفط الشمال على حقول باي حسن وداوود كوركه في كركوك. ورفض شاخوان عبد الله ما يفعله الوزير "هذا يرفضه كل وطني غيور على بلاده".
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