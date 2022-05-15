https://arabic.sputniknews.com/20220515/نائب-وزير-المالية-الأوكراني-الحصول-على-البنزين-أصبح-يستلزم-الوقوف-لساعات-في-طوابير-طويلة-1062264025.html
نائب وزير المالية الأوكراني: الحصول على البنزين أصبح يستلزم الوقوف لساعات في طوابير طويلة
نائب وزير المالية الأوكراني: الحصول على البنزين أصبح يستلزم الوقوف لساعات في طوابير طويلة
أكد نائب وزير المالية الأوكراني ألكسندر كافا، اليوم الأحد، أنه بات من المستحيل تقريبًا إعادة تعبئة السيارات في أوكرانيا بسبب نقص إمدادات البنزين. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T15:04+0000
2022-05-15T15:04+0000
2022-05-15T15:04+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له لمحطة "أوكرانيا 24" الإذاعية، قال كافا: "لسوء الحظ، يواجه غالبية المواطنين الأوكرانيين موقفًا صعبًا مع البنزين في أوكرانيا، حيث يكاد يكون من المستحيل تزويد سيارة خاصة بالبنزين. يتعين على الناس الانتظار في طوابير لساعات للحصول على البنزين، ومن المستحيل العثور على وقود الديزل في معظم المناطق".وأضاف أن السلطات الأوكرانية تعمل على زيادة إمدادات البنزين من الاتحاد الأوروبي مقابل خام الحديد والحبوب.قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي، كانت كييف تستورد نحو 80% من البنزين، ومعظمها من روسيا وبيلاروسيا، وفقًا لوزيرة الاقتصاد الأوكرانية والنائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو.في أواخر أبريل/نيسان، تعهد سفيريدينكو بأن كييف ستقضي على نقص البنزين قريبًا بعد أن يحصل تجار التجزئة الأوكرانيون على عقود مع الموردين الأوروبيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220306/أوكرانيا-تحول-اقتصادها-إلى-اقتصاد-حربي-1059525625.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا
نائب وزير المالية الأوكراني: الحصول على البنزين أصبح يستلزم الوقوف لساعات في طوابير طويلة
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أكد نائب وزير المالية الأوكراني ألكسندر كافا، اليوم الأحد، أنه بات من المستحيل تقريبًا إعادة تعبئة السيارات في أوكرانيا بسبب نقص إمدادات البنزين.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له لمحطة "أوكرانيا 24" الإذاعية، قال كافا: "لسوء الحظ، يواجه غالبية المواطنين الأوكرانيين موقفًا صعبًا مع البنزين في أوكرانيا، حيث يكاد يكون من المستحيل تزويد
سيارة خاصة بالبنزين. يتعين على الناس الانتظار في طوابير لساعات للحصول على البنزين، ومن المستحيل العثور على وقود الديزل في معظم المناطق".
وأضاف أن السلطات الأوكرانية تعمل على زيادة إمدادات البنزين من الاتحاد الأوروبي مقابل خام الحديد والحبوب.
قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي، كانت كييف تستورد
نحو 80% من البنزين، ومعظمها من روسيا وبيلاروسيا، وفقًا لوزيرة الاقتصاد الأوكرانية والنائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو.
وقالت الوزيرة في أوائل مايو / أيار، إن العملية الروسية غيرت بشكل كبير هيكل الواردات، حيث منعت روسيا إمدادات البنزين عبر الطرق البحرية، وتوقفت إمدادات خط الأنابيب من بيلاروسيا، لذا انخفضت عمليات التسليم إلى أوكرانيا إلى 3% من مستويات ما قبل الأزمة.
في أواخر أبريل/نيسان، تعهد سفيريدينكو بأن كييف ستقضي على نقص البنزين قريبًا بعد أن يحصل تجار التجزئة الأوكرانيون على عقود مع الموردين الأوروبيين.