https://arabic.sputniknews.com/20220515/نائب-وزير-المالية-الأوكراني-الحصول-على-البنزين-أصبح-يستلزم-الوقوف-لساعات-في-طوابير-طويلة-1062264025.html

نائب وزير المالية الأوكراني: الحصول على البنزين أصبح يستلزم الوقوف لساعات في طوابير طويلة

نائب وزير المالية الأوكراني: الحصول على البنزين أصبح يستلزم الوقوف لساعات في طوابير طويلة

أكد نائب وزير المالية الأوكراني ألكسندر كافا، اليوم الأحد، أنه بات من المستحيل تقريبًا إعادة تعبئة السيارات في أوكرانيا بسبب نقص إمدادات البنزين. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T15:04+0000

2022-05-15T15:04+0000

2022-05-15T15:04+0000

أخبار أوكرانيا

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات له لمحطة "أوكرانيا 24" الإذاعية، قال كافا: "لسوء الحظ، يواجه غالبية المواطنين الأوكرانيين موقفًا صعبًا مع البنزين في أوكرانيا، حيث يكاد يكون من المستحيل تزويد سيارة خاصة بالبنزين. يتعين على الناس الانتظار في طوابير لساعات للحصول على البنزين، ومن المستحيل العثور على وقود الديزل في معظم المناطق".وأضاف أن السلطات الأوكرانية تعمل على زيادة إمدادات البنزين من الاتحاد الأوروبي مقابل خام الحديد والحبوب.قبل أن تبدأ روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط الماضي، كانت كييف تستورد نحو 80% من البنزين، ومعظمها من روسيا وبيلاروسيا، وفقًا لوزيرة الاقتصاد الأوكرانية والنائبة الأولى لرئيس الوزراء يوليا سفيريدينكو.في أواخر أبريل/نيسان، تعهد سفيريدينكو بأن كييف ستقضي على نقص البنزين قريبًا بعد أن يحصل تجار التجزئة الأوكرانيون على عقود مع الموردين الأوروبيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220306/أوكرانيا-تحول-اقتصادها-إلى-اقتصاد-حربي-1059525625.html

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