https://arabic.sputniknews.com/20220515/نتفليكس-قد-تضيف-ميزة-البث-المباشر-بعد-خسارة-مشتركيها-1062244971.html

"نتفليكس" قد تضيف ميزة "البث المباشر"... بعد خسارة مشتركيها‏

"نتفليكس" قد تضيف ميزة "البث المباشر"... بعد خسارة مشتركيها‏

ذكرت تقارير أن شبكة "نتفليكس" الأمريكية قد توسع خدماتها لتشمل "البث المباشر".‏ 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T07:51+0000

2022-05-15T07:51+0000

2022-05-15T07:51+0000

مستجدات نتفليكس

مجتمع

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وتعمل "نتفليكس" في الوقت الحالي على خيار "البث المباشر" لعروض "الستاند أب" الخاصة، والمحتويات المباشرة الأخرى، وفقا لموقع "ديدلاين" الأمريكي.وأضاف الموقع أن الميزة قد تشجع "نتفليكس" على بث العروض الكوميدية الحية، بعد أن أقامت في العام الحالي أول مهرجان كوميدي مباشر بعنوان "Netflix Is a Joke Fest".وأقيم المهرجان الكوميدي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، واستمر عدة أيام، وضمّ أكثر من 130 فنانا كوميديا مشهورا، مثل جيري سينفيلد وجون مولاني وغيرهم.يشار إلى أن منصة "ديزني بلس"، أحد أبرز المنافسين لـ"نتفليكس"، اقتحمت بالفعل مجال "البث المباشر"، وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، بثت عرضا حيا لحفل جوائز أوسكار، وهو الأول من نوعه في الخدمة.وفي أحدث تقرير عن أرباح "نتفليكس"، أفادت خدمة البث الأمريكية عن خسارة المشتركين لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، بينما تمكنت نظيرتها "ديزني بلس" من إضافة 7.9 مليون مستخدم جديد في الربع الأول من عام 2022.وفي محاولة منها لمواجهة الانخفاض في الإيرادات والمشتركين، ألمحت "نتفليكس" إلى احتمال اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور بين المستخدمين، بالإضافة إلى إضافة خيار بث أرخص مدعوم بالإعلانات.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/نتفليكس-تشهد-خسارة-مشتركيها-لأول-مرة-منذ-أكثر-من-10-سنوات-بعد-تعليق-خدمتها-في-روسيا-1061463538.html

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مستجدات نتفليكس, مجتمع