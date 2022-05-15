عربي
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
https://arabic.sputniknews.com/20220515/نجاة-قائد-عسكري-يمني-من-محاولة-اغتيال-إثر-استهداف-سيارته-بعبوة-ناسفة-في-عدن-صور-وفيديو-1062251342.html
نجاة مسؤول عسكري يمني من محاولة اغتيال في عدن... صور وفيديو
نجاة مسؤول عسكري يمني من محاولة اغتيال في عدن... صور وفيديو
نجا رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة عدن جنوبي اليمن من محاولة اغتيال إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:53+0000
2022-05-15T11:40+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103031/81/1030318104_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_410caa26d3b327c0a794af532b862fb5.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة العقيد صالح علي حسن الضنبري رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة.وأضاف أنه نجا من الحادث.وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع في محيط مقر الشرطة ومقر الحزب الاشتراكي في مدينة المعلا.يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شرق عدن، العميد عبد اللطيف السيد.وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من 7 سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103031/81/1030318104_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_75db7fea4e7dc865ad019e631fb77dad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

نجاة مسؤول عسكري يمني من محاولة اغتيال في عدن... صور وفيديو

10:53 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 11:40 GMT 15.05.2022)
© Sputnikتفجير مقر مكافحة الإرهاب في عدن
تفجير مقر مكافحة الإرهاب في عدن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
نجا رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة عدن جنوبي اليمن من محاولة اغتيال إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة العقيد صالح علي حسن الضنبري رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة.
وأضاف أنه نجا من الحادث.

وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع في محيط مقر الشرطة ومقر الحزب الاشتراكي في مدينة المعلا.
يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شرق عدن، العميد عبد اللطيف السيد.
وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من 7 سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала