نجاة مسؤول عسكري يمني من محاولة اغتيال في عدن... صور وفيديو
10:53 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 11:40 GMT 15.05.2022)
© Sputnikتفجير مقر مكافحة الإرهاب في عدن
© Sputnik
نجا رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة في محافظة عدن جنوبي اليمن من محاولة اغتيال إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية في مدينة عدن لوكالة "سبوتنيك"، إن انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارة العقيد صالح علي حسن الضنبري رئيس عمليات المنطقة العسكرية الرابعة.
#عاجل #عدن— احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) May 15, 2022
فديو /انفجار السياره المفخخه التي استهدفت #قائد_العمليات_المشتركه للمنطقه العسكريه الرابعه العميد صالح علي حسن امام شرطة #المعلا والذي لم يصاب بأذى.ولم يسفر الحادث عن أي ضحايا. pic.twitter.com/ll4X6Dti6d
وأضاف أنه نجا من الحادث.
وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع في محيط مقر الشرطة ومقر الحزب الاشتراكي في مدينة المعلا.
وأشار المصدر إلى أن الانفجار وقع في محيط مقر الشرطة ومقر الحزب الاشتراكي في مدينة المعلا.
يذكر أنه في مارس/آذار الماضي، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شرق عدن، العميد عبد اللطيف السيد.
#عدن— هدى الصراري Huda Al-Sarari (@h_alsarare) May 15, 2022
نجاة رئيس هيئة العمليات المشتركة من انفجار استهدفه في مدينة #عدن مديرية المعلا . pic.twitter.com/I5AWcRUjxj
وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من 7 سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.