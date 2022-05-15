https://arabic.sputniknews.com/20220515/نواب-البرلمان-الصومالي-يجتمعون-لانتخاب-رئيس-للبلاد-1062249439.html
نواب البرلمان الصومالي يجتمعون لانتخاب رئيس للبلاد
نواب البرلمان الصومالي يجتمعون لانتخاب رئيس للبلاد
يجتمع نواب البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد في العاصمة مقديشو التي تخضع لإجراءات إغلاق لمنع وقوع هجمات مميتة. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T10:38+0000
2022-05-15T10:38+0000
2022-05-15T10:38+0000
الصومال
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ويتنافس على منصب الرئيس 39 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"، واثنان من أسلافه هما حسن شيخ محمد وشريف شيخ أحمد.كما ينظر إلى زعيم ولاية بونتلاند الإقليمية سعيد داني على أنه أحد المرشحين الأوفر حظا، بحسب "أسوشيتدبرس".ويضم العدد الكبير من المرشحين امرأة واحدة هي فوزية يوسف حاجي آدم، النائبة البرلمانية التي كانت تشغل سابقا منصب وزيرة خارجية الصومال.ويجري التصويت داخل خيمة في حظيرة مطار داخل معسكر هالان العسكري الخاضع لحماية قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.من المتوقع أن تستمر عملية التصويت حتى وقت متأخر من اليوم الأحد، خاصة إذا كانت هناك حاجة للجولتين الثانية والثالثة من الاقتراع.وللفوز في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على ثلثي الأصوات، أو 219 بطاقة اقتراع.ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات بإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام.انتهت ولاية "فارماجو" في فبراير/ شباط 2021 من دون اتفاق مع قادة المناطق بشأن تنظيم انتخابات جديدة.وتسبب تمديد النواب ولايته عامين في أبريل/ نيسان 2021، في اندلاع معارك في مقديشو لتحيي شبح عقود من الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بعد 1991.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/قبل-ساعات-من-الانتخابات-الصومالية39-مرشحا-يتنافسون-على-منصب-الرئيس-1062239233.html
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الصومال
نواب البرلمان الصومالي يجتمعون لانتخاب رئيس للبلاد
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يجتمع نواب البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، لانتخاب رئيس للبلاد في العاصمة مقديشو التي تخضع لإجراءات إغلاق لمنع وقوع هجمات مميتة.
ويتنافس على منصب الرئيس 39 مرشحا، بينهم الرئيس الحالي محمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فارماجو"، واثنان من أسلافه هما حسن شيخ محمد وشريف شيخ أحمد.
كما ينظر إلى زعيم ولاية بونتلاند الإقليمية سعيد داني على أنه أحد المرشحين الأوفر حظا، بحسب "أسوشيتدبرس".
ويضم العدد الكبير من المرشحين امرأة واحدة هي فوزية يوسف حاجي آدم، النائبة البرلمانية التي كانت تشغل سابقا منصب وزيرة خارجية الصومال.
ويجري التصويت داخل خيمة في حظيرة مطار داخل معسكر هالان العسكري الخاضع لحماية قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
من المتوقع أن تستمر عملية التصويت حتى وقت متأخر من اليوم الأحد، خاصة إذا كانت هناك حاجة للجولتين الثانية والثالثة من الاقتراع.
وللفوز في الجولة الأولى، يجب أن يحصل المرشح على ثلثي الأصوات، أو 219 بطاقة اقتراع.
ويفترض أن تسمح هذه الانتخابات بإنهاء أزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عام.
انتهت ولاية "فارماجو" في فبراير/ شباط 2021 من دون اتفاق مع قادة المناطق بشأن تنظيم انتخابات جديدة.
وتسبب تمديد النواب ولايته عامين في أبريل/ نيسان 2021، في اندلاع معارك في مقديشو لتحيي شبح عقود من الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بعد 1991.