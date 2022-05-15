https://arabic.sputniknews.com/20220515/نوع-شهير-من-القهوة-يؤثر-على-صحة-الرجال-1062276154.html

نوع شهير من القهوة يؤثر على صحة الرجال

نوع شهير من القهوة يؤثر على صحة الرجال

تعد القهوة أحد أكثر المشروبات شعبية حول العالم، فهي تبعث على النشاط وتبقي على مستويات التركيز عالية، إلا أن العلماء اكتشفوا تأثيرا سيئا للقهوة على صحة الرجال... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T18:54+0000

2022-05-15T18:54+0000

2022-05-15T18:54+0000

القهوة

الصحة

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فبحسب الدراسة التي أجرتها جامعة "القطب الشمالي" في النرويج ونشرتها مجلة "أوبن هارت"، فإن تناول القهوة يزيد من معدل الكوليسترول الضار لدى الرجال والذي يمكن أن يقود إلى نوبات قلبية خطيرة، وفق ما نقله healthline.درس الباحثون بيانات من 13889 مشاركا (7167 امرأة و6722 رجلا)، كان المشاركون 40 عاما فأكثر، بمتوسط ​​56 عاما.سأل العلماء المشاركين عن عدد أكواب القهوة التي يشربونها كل يوم. وسألوا أيضا عن نوع القهوة التي يشربونها.تشرب النساء ما معدله أقل بقليل من أربعة أكواب من القهوة يوميا، بينما يستهلك الرجال ما يقرب من خمسة في المتوسط.وأشار الباحثون إلى أن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في القهوة، مثل ديتيربين وكافستول وكهويل، ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.أظهر تحليل البيانات وجود علاقة بين القهوة والكوليسترول الكلي في الدم والتي تختلف حسب طريقة صنع القهوة.وكشفت الدراسة أن تناول ثلاثة إلى خمسة أكواب من قهوة الإسبريسو يوميا ارتبط بشكل كبير بزيادة الكوليسترول الكلي في الدم، خاصة بين الرجال.ارتبط هذا النمط من الاستهلاك بارتفاع 0.16 مليمول/لتر ((100 ملغرام/ديسيلتر)) بنسبة كوليسترول أعلى بين الرجال، مقابل 0.09 مليمول/ لتر بين النساء.فيما، ارتبطت القهوة سريعة التحضير بزيادة نسبة الكوليسترول لدى كلا الجنسين.كتب مؤلفو الدراسة: "القهوة هي المنشط المركزي الأكثر استهلاكا في جميع أنحاء العالم ونظرا لارتفاع استهلاك القهوة، يمكن أن يكون حتى للتأثيرات الصحية الصغيرة عواقب صحية كبيرة".أشار مؤلفو الدراسة إلى عدم وجود حجم كوب معياري مستخدم في دراستهم.وكتبت الدراسة: "النرويجيون معتادون على تناول أكواب كبيرة من القهوة المفلترة، ويمكن أن تؤدي هذه العادة إلى تناول أكواب كبيرة من الإسبريسو أيضا".من جانبها، قالت ميشيل روثنشتاين، أخصائية التغذية لمرضى القلب "عندما تكون حبوب القهوة غير مفلترة، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 30 ضعفا من مادة الديتيربين مقارنة بالقهوة المفلترة، مما يجعل المشروبات غير المفلترة مثل الإسبريسو تزيد من مستويات LDLوخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".وأضافت "من المهم أيضا ملاحظة أن القهوة تحتوي على الكافيين المنبه ويمكن أن تزيد من مستويات ضغط الدم، وتؤدي إلى خفقان القلب مثل الرجفان الأذيني لدى بعض الأفراد".

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القهوة, الصحة