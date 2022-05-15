عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزيرة-التجارة-المصرية-لـسبوتينك-المعاملات-التجارية-مع-روسيا-لم-تتأثر-وندرس-العمل-بالروبل-1062262928.html
وزيرة التجارة المصرية لـ"سبوتينك": المعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر وندرس العمل بالروبل
وزيرة التجارة المصرية لـ"سبوتينك": المعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر وندرس العمل بالروبل
قالت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، إن التعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاملات تتم حاليا بالدولار، لكن... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T14:29+0000
2022-05-15T14:29+0000
العالم العربي
روسيا
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_da62a862042088003a0498f6a28dd9f6.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت جامع في تصريح لـ"سبوتنيك" إنه "تتم دراسة طلب رجال الأعمال المصريين لفتح اعتمادات بالروبل الروسي من قبل البنك المركزي المصري"، مضيفة "بالنسبة لنا كوزارة التجارة لا يوجد أي مانع، لكن البنك المركزي هو الجهة المعنية بفتح الاعتمادات".وأكدت جامع أن "التجارة مع روسيا لم تتأثر بالحرب حتى الآن لأننا حريصون على تفعيل الاتفاقات بيننا وبين روسيا"، لافتة إلى أن المعاملات الروسية تتم حتى الآن "بالدولار، لكن تُجرى دراسة العمل بالروبل".أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، الشهر الماضي، أن الجمعية قدمت مقترحا للحكومة المصرية لفتح حسابات بنكية بالروبل الروسي، لإجراء المعاملات التجارية مع روسيا، بحيث تتم بعملات الروبل والجنيه المصري، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ما زالت تدرس هذا المقترح، ولم تتخذ بشأنه قرارا بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/جمعية-رجال-الأعمال-المصريين-تقدم-مقترحا-للحكومة-لفتح-حسابات-بالروبل-الروسي-1061270478.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101352/49/1013524999_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_e5a24e5cc1d4363a06c035d0505eb574.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, روسيا, مصر

وزيرة التجارة المصرية لـ"سبوتينك": المعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر وندرس العمل بالروبل

14:29 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid / الذهاب إلى بنك الصورالروبل والدولار
الروبل والدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Maxim Bogodvid
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، إن التعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاملات تتم حاليا بالدولار، لكن تتم دراسة إجراء المعاملات مع روسيا بالروبل.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت جامع في تصريح لـ"سبوتنيك" إنه "تتم دراسة طلب رجال الأعمال المصريين لفتح اعتمادات بالروبل الروسي من قبل البنك المركزي المصري"، مضيفة "بالنسبة لنا كوزارة التجارة لا يوجد أي مانع، لكن البنك المركزي هو الجهة المعنية بفتح الاعتمادات".
وأكدت جامع أن "التجارة مع روسيا لم تتأثر بالحرب حتى الآن لأننا حريصون على تفعيل الاتفاقات بيننا وبين روسيا"، لافتة إلى أن المعاملات الروسية تتم حتى الآن "بالدولار، لكن تُجرى دراسة العمل بالروبل".
أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، الشهر الماضي، أن الجمعية قدمت مقترحا للحكومة المصرية لفتح حسابات بنكية بالروبل الروسي، لإجراء المعاملات التجارية مع روسيا، بحيث تتم بعملات الروبل والجنيه المصري، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ما زالت تدرس هذا المقترح، ولم تتخذ بشأنه قرارا بعد.
روبل - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
جمعية رجال الأعمال المصريين تقدم مقترحا للحكومة لفتح حسابات بالروبل الروسي
16 أبريل, 17:08 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала