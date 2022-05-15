https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزيرة-التجارة-المصرية-لـسبوتينك-المعاملات-التجارية-مع-روسيا-لم-تتأثر-وندرس-العمل-بالروبل-1062262928.html
وزيرة التجارة المصرية لـ"سبوتينك": المعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر وندرس العمل بالروبل
وزيرة التجارة المصرية لـ"سبوتينك": المعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر وندرس العمل بالروبل
قالت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، إن التعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاملات تتم حاليا بالدولار، لكن... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T14:29+0000
2022-05-15T14:29+0000
2022-05-15T14:29+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت جامع في تصريح لـ"سبوتنيك" إنه "تتم دراسة طلب رجال الأعمال المصريين لفتح اعتمادات بالروبل الروسي من قبل البنك المركزي المصري"، مضيفة "بالنسبة لنا كوزارة التجارة لا يوجد أي مانع، لكن البنك المركزي هو الجهة المعنية بفتح الاعتمادات".وأكدت جامع أن "التجارة مع روسيا لم تتأثر بالحرب حتى الآن لأننا حريصون على تفعيل الاتفاقات بيننا وبين روسيا"، لافتة إلى أن المعاملات الروسية تتم حتى الآن "بالدولار، لكن تُجرى دراسة العمل بالروبل".أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، الشهر الماضي، أن الجمعية قدمت مقترحا للحكومة المصرية لفتح حسابات بنكية بالروبل الروسي، لإجراء المعاملات التجارية مع روسيا، بحيث تتم بعملات الروبل والجنيه المصري، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ما زالت تدرس هذا المقترح، ولم تتخذ بشأنه قرارا بعد.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/جمعية-رجال-الأعمال-المصريين-تقدم-مقترحا-للحكومة-لفتح-حسابات-بالروبل-الروسي-1061270478.html
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العالم العربي, روسيا, مصر
وزيرة التجارة المصرية لـ"سبوتينك": المعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر وندرس العمل بالروبل
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قالت وزيرة التجارة المصرية نيفين جامع، إن التعاملات التجارية مع روسيا لم تتأثر بالعملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن التعاملات تتم حاليا بالدولار، لكن تتم دراسة إجراء المعاملات مع روسيا بالروبل.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت جامع في تصريح لـ"سبوتنيك" إنه "تتم دراسة طلب رجال الأعمال المصريين لفتح اعتمادات بالروبل الروسي
من قبل البنك المركزي المصري"، مضيفة "بالنسبة لنا كوزارة التجارة لا يوجد أي مانع، لكن البنك المركزي هو الجهة المعنية بفتح الاعتمادات".
وأكدت جامع أن "التجارة مع روسيا لم تتأثر بالحرب حتى الآن لأننا حريصون على تفعيل الاتفاقات بيننا وبين روسيا"، لافتة إلى أن المعاملات الروسية تتم حتى الآن "بالدولار، لكن تُجرى دراسة العمل بالروبل
".
أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس علي عيسى، الشهر الماضي، أن الجمعية قدمت مقترحا للحكومة المصرية لفتح حسابات بنكية بالروبل الروسي، لإجراء المعاملات التجارية مع روسيا، بحيث تتم بعملات الروبل والجنيه المصري، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية ما زالت تدرس هذا المقترح، ولم تتخذ بشأنه قرارا بعد.