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https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزيرة-الخارجية-الألمانية-الناتو-كان-دائما-ولا-يزال-تحالفا-دفاعيا-1062244556.html
وزيرة الخارجية الألمانية: الناتو كان دائما ولا يزال تحالفا دفاعيا
وزيرة الخارجية الألمانية: الناتو كان دائما ولا يزال تحالفا دفاعيا
قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربيك، إنه يجب قبول السويد وفنلندا بسرعة في الناتو إذا أرادت هاتان الدولتان الانضمام إلى الحلف. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T07:36+0000
2022-05-15T07:36+0000
العالم
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وأضافت: "أبوابنا مفتوحة لهما، إذا قرر برلماناهما ومجتمعاهما الانضمام إلى الناتو، يمكنهما الانضمام بسرعة".وأشارت إلى أن الناتو كان دائما ولا يزال تحالفا دفاعيا.وقال نائب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "ناتو" ميرسيا جيوانا، اليوم الأحد، إن فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة مقترح انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.وأكد جيوانا، في تصريحات قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "نعي العملية الديمقراطية الجارية في فنلندا والسويد وإن كانوا يسعون للعضوية فأنا أثق أن الحلفاء سيدرسون الأمر بشكل بناء وإيجابي".
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الناتو-سندرس-مقترح-انضمام-فنلندا-والسويد-للحلف-بشكل-بناء-وإيجابي-1062242780.html
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الحزب-الحاكم-في-فنلندا-يدعم-الانضمام-للناتو-1062225152.html
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العالم

وزيرة الخارجية الألمانية: الناتو كان دائما ولا يزال تحالفا دفاعيا

07:36 GMT 15.05.2022
© Fotolia / Kariochiمقر حلف الناتو
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Fotolia / Kariochi
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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربيك، إنه يجب قبول السويد وفنلندا بسرعة في الناتو إذا أرادت هاتان الدولتان الانضمام إلى الحلف.
وأضافت: "أبوابنا مفتوحة لهما، إذا قرر برلماناهما ومجتمعاهما الانضمام إلى الناتو، يمكنهما الانضمام بسرعة".
وأشارت إلى أن الناتو كان دائما ولا يزال تحالفا دفاعيا.
Пленарная сессия саммита НАТО в Великобританииقمة الناتو في لند، 4 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الناتو: سندرس مقترح انضمام فنلندا والسويد للحلف بشكل بناء وإيجابي
06:46 GMT
وقال نائب الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي "ناتو" ميرسيا جيوانا، اليوم الأحد، إن فنلندا والسويد من أقرب الحلفاء للناتو، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة مقترح انضمامهما للحلف بشكل بناء وإيجابي.
وأكد جيوانا، في تصريحات قبيل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "نعي العملية الديمقراطية الجارية في فنلندا والسويد وإن كانوا يسعون للعضوية فأنا أثق أن الحلفاء سيدرسون الأمر بشكل بناء وإيجابي".
علم الناتو وفنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
الحزب الحاكم في فنلندا يدعم الانضمام للناتو
أمس, 13:18 GMT
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