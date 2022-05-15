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https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزير-الخارجية-التركي-أي-حليف-في-الناتو-يجب-ألا-يدعم-حزب-العمال-الكردستاني-1062243066.html
وزير الخارجية التركي: أي حليف في الناتو يجب ألا يدعم حزب العمال الكردستاني
وزير الخارجية التركي: أي حليف في الناتو يجب ألا يدعم حزب العمال الكردستاني
اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، فنلندا والسويد بدعم حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن أي دولة ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يجب ألا تدعم... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T07:00+0000
2022-05-15T07:00+0000
أخبار تركيا اليوم
الناتو
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو، السبت، في العاصمة الألمانية برلين، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي في تعليقه على رغبة السويد وفنلندا في الانضمام للحلف إنهما تدعمان بشكل علني حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" (محظور في تركيا) على الرغم من كافة التحذيرات، معتبرا أن ذلك ينعكس سلبا على مشاعر الشعب التركي.وأضاف: "لذلك، على الدولة التي ستكون حليفة لنا ألا تدعم التنظيم الإرهابي الذي يستهدفنا كل يوم ويتسبب باستشهاد الجنود والشرطة والمدنيين لدينا".ويوم الجمعة، أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحفظ تركيا على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.وقال أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب.يذكر أن فنلندا والسويد بدأت مؤخرا الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الناتو-سندرس-مقترح-انضمام-فنلندا-والسويد-للحلف-بشكل-بناء-وإيجابي-1062242780.html
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أخبار تركيا اليوم, الناتو

وزير الخارجية التركي: أي حليف في الناتو يجب ألا يدعم حزب العمال الكردستاني

07:00 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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اتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، فنلندا والسويد بدعم حزب العمال الكردستاني، مؤكدا أن أي دولة ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يجب ألا تدعم "التنظيم الإرهابي".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين قبل الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو، السبت، في العاصمة الألمانية برلين، بحسب وكالة "الأناضول".
Пленарная сессия саммита НАТО в Великобританииقمة الناتو في لند، 4 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الناتو: سندرس مقترح انضمام فنلندا والسويد للحلف بشكل بناء وإيجابي
06:46 GMT
وقال الوزير التركي في تعليقه على رغبة السويد وفنلندا في الانضمام للحلف إنهما تدعمان بشكل علني حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" (محظور في تركيا) على الرغم من كافة التحذيرات، معتبرا أن ذلك ينعكس سلبا على مشاعر الشعب التركي.
وأضاف: "لذلك، على الدولة التي ستكون حليفة لنا ألا تدعم التنظيم الإرهابي الذي يستهدفنا كل يوم ويتسبب باستشهاد الجنود والشرطة والمدنيين لدينا".
ويوم الجمعة، أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تحفظ تركيا على عملية انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
وقال أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب.
يذكر أن فنلندا والسويد بدأت مؤخرا الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
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