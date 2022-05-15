https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزير-الخارجية-الماليزي-يلتقي-وزيرة-خارجية-حكومة-الظل-في-ميانمار-1062272368.html
وزير الخارجية الماليزي يلتقي وزيرة خارجية حكومة الظل في ميانمار
وزير الخارجية الماليزي يلتقي وزيرة خارجية حكومة الظل في ميانمار
عقدت زين مار أونغ، وزيرة خارجية "حكومة الظل" في ميانمار (حكومة الوحدة)، التي تعارض المجلس العسكري، اجتماعا مع وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، حيث... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T17:19+0000
2022-05-15T17:19+0000
2022-05-15T17:19+0000
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وأفادت "أسوشيتد برس" بأن الاجتماع انعقد يوم السبت في واشنطن، وكان أول مناسبة علنية شهدت إجراء لقاء بين مسؤول على المستوى الوزاري من إحدى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، مع نظيره في حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار.وعقد الاجتماع على خلفية قمة الآسيان والولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة، حيث كان وزراء خارجية الآسيان قد عقدوا اجتماعهم الخاص قبل القمة.أعلنت شركة "بتروناس"، شركة النفط والغاز المملوكة للحكومة الماليزية، انسحابها من مشروع يتاغون البحري للغاز الطبيعي في ميانمار.وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشركة الماليزية كانت قد امتلكت من خلال شركتين تابعتين، حصة 40.9 % في المشروع، مع شركة النفط الحكومية والغاز في ميانمار.وأوضحت "بتروناس" في بيان صادر عن مقرها الرئيسي في كوالالمبور، أن الشركة، من خلال شركتين تابعتين، تمتلك 40.9% من حصة المشاركة في المشروع، وقالت إن شركاءها هم "ميانما أويل آند غاز إنتربرايز"، شركة النفط الحكومية في ميانمار، بحصة تبلغ 20.5%، وشركة "نيبون" اليابانية للتنقيب عن النفط، بنسبة 19.3%؛ وشركة "PTTEP" الدولية التايلاندية المحدودة بنسبة 19.3%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الماليزي يلتقي وزيرة خارجية حكومة الظل في ميانمار
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عقدت زين مار أونغ، وزيرة خارجية "حكومة الظل" في ميانمار (حكومة الوحدة)، التي تعارض المجلس العسكري، اجتماعا مع وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، حيث وصفت اللقاء بأنه كان مثمرا.
وأفادت "أسوشيتد برس" بأن الاجتماع انعقد يوم السبت في واشنطن، وكان أول مناسبة علنية شهدت إجراء لقاء بين مسؤول على المستوى الوزاري من إحدى الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا، مع نظيره في حكومة الوحدة الوطنية المعارضة في ميانمار.
وقالت زين مار أونغ، على تويتر، إن "اجتماعها المثمر مع سيف الدين ناقش الوضع المزري في ميانمار، وكيف يمكن لحكومة الوحدة الوطنية وماليزيا العمل معا لاستعادة السلام والديمقراطية في ميانمار، بما في ذلك المساعدة الإنسانية والدعم، لاجئي ميانمار".
وعقد الاجتماع على خلفية قمة الآسيان والولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة، حيث كان وزراء خارجية الآسيان قد عقدوا اجتماعهم الخاص قبل القمة.
أعلنت شركة "بتروناس"، شركة النفط والغاز المملوكة للحكومة الماليزية، انسحابها من مشروع
يتاغون البحري للغاز الطبيعي في ميانمار.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الشركة الماليزية كانت قد امتلكت من خلال شركتين تابعتين، حصة 40.9 % في المشروع، مع شركة النفط الحكومية والغاز في ميانمار.
وأوضحت "بتروناس" في بيان صادر عن مقرها الرئيسي في كوالالمبور، أن الشركة، من خلال شركتين تابعتين، تمتلك 40.9% من حصة المشاركة في المشروع، وقالت إن شركاءها هم "ميانما أويل آند غاز إنتربرايز"، شركة النفط الحكومية في ميانمار، بحصة تبلغ 20.5%، وشركة "نيبون" اليابانية للتنقيب عن النفط، بنسبة 19.3%؛ وشركة "PTTEP" الدولية التايلاندية المحدودة بنسبة 19.3%.