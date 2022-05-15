https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزير-الدفاع-في-صنعاء-أنصار-الله-باتت-تمتلك-كفاءات-وخبرات-قتالية-وأسلحة-متطورة-عالية-الدقة-1062279540.html

وزير الدفاع في صنعاء: "أنصار الله" باتت تمتلك كفاءات وخبرات قتالية وأسلحة متطورة عالية الدقة

وزير الدفاع في صنعاء: "أنصار الله" باتت تمتلك كفاءات وخبرات قتالية وأسلحة متطورة عالية الدقة

أكد وزير الدفاع في "أنصار الله"، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن "القوات المسلحة اليمنية باتت تمتلك كفاءات وخبرات قتالية عالية في جميع صنوفها البرية... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T20:13+0000

2022-05-15T20:13+0000

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أخبار اليمن الأن

أنصار الله

الجيش اليمني

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وحسب موقع قناة "المسيرة"، أشار اللواء العاطفي، خلال زيارته لقوات الجيش واللجان الشعبية المرابطين في جبهات جيزان، إلى أن "القوات المسلحة حريصة على مواكبة مجمل التطورات التي تقتضيها معركة الأسلحة الحديثة في الميدان رغم العدوان والحصار".وقال "إننا في الجمهورية اليمنية في الوقت الذي نحرص على السلام المنصف والعادل والمشرف، نحن جاهزون للتصدي لأسوأ الاحتمالات، معتمدين على الله ومنطلقين من مبدأ وإن عدتم عدنا، وهذه هي توجيهات وتوجهات قيادتنا الثورية الحكيمة المخلصة".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.كما تتضمن الهدنة الأممية تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220512/أنصار-الله-التحالف-أفرج-عن-سفينتي-وقود-واحتجز-أخرى-مصرحا-لها-من-الأمم-المتحدة-1062155919.html

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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني