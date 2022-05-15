https://arabic.sputniknews.com/20220515/وسائل-إعلام-عسكريون-بريطانيون-سابقون-محاصرون-في-آزوفستال-1062267622.html

وسائل إعلام: عسكريون بريطانيون سابقون محاصرون في آزوفستال

وسائل إعلام: عسكريون بريطانيون سابقون محاصرون في آزوفستال

ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، نقلاً عن جندي بريطاني سابق، وجود ما لا يقل عن ثلاثة عسكريين بريطانيين سابقين آخرين على أراضي مصنع آزوفستال للصلب في... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T15:58+0000

2022-05-15T15:58+0000

2022-05-15T15:58+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

بريطانيا

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وأضاف الجندي وفقا للصحيفة البريطانية: "كان الرجال الثلاثة في صفوف الجيش البريطاني. أعرف أن اثنين منهم كانا في أفغانستان، لكن مثلي فوجئوا بحدة الصراع".وبحسب المرتزق، فقد ذهبوا إلى أوكرانيا قبل بدء العملية الروسية الخاصة، من أجل "الانضمام إلى الأوكرانيين في الشرق". ومع ذلك، تم إرسال مواطنيه إلى الجنوب، حيث عززوا كتيبة "آزوف" الأوكرانية القومية المتطرفة (محظورة ورفعت دعوى جنائية ضدهم في روسيا).وأضاف المرتزق: "كنت مع اثنين من الكنديين ولم أسمع أي شيء عنهم (البريطانيين) حتى مارس (آذار) عندما تلقيت رسالة تفيد بأنهم كانوا في مصنع للصلب في ماريوبول".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، حيث تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في الداخل.وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن يوم 21 نيسان/أبريل الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.

https://arabic.sputniknews.com/20220511/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-جميع-المدنيين-غادروا-أراضي-مصنع-آزوفستال-1062093989.html

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العالم, بريطانيا