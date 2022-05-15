عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/وسائل-إعلام-عسكريون-بريطانيون-سابقون-محاصرون-في-آزوفستال-1062267622.html
وسائل إعلام: عسكريون بريطانيون سابقون محاصرون في آزوفستال
وسائل إعلام: عسكريون بريطانيون سابقون محاصرون في آزوفستال
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، نقلاً عن جندي بريطاني سابق، وجود ما لا يقل عن ثلاثة عسكريين بريطانيين سابقين آخرين على أراضي مصنع آزوفستال للصلب في... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T15:58+0000
2022-05-15T15:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061572715_848:0:4489:2048_1920x0_80_0_0_8e085aa0d1fb2bb651cfab35e1c11fe8.jpg
وأضاف الجندي وفقا للصحيفة البريطانية: "كان الرجال الثلاثة في صفوف الجيش البريطاني. أعرف أن اثنين منهم كانا في أفغانستان، لكن مثلي فوجئوا بحدة الصراع".وبحسب المرتزق، فقد ذهبوا إلى أوكرانيا قبل بدء العملية الروسية الخاصة، من أجل "الانضمام إلى الأوكرانيين في الشرق". ومع ذلك، تم إرسال مواطنيه إلى الجنوب، حيث عززوا كتيبة "آزوف" الأوكرانية القومية المتطرفة (محظورة ورفعت دعوى جنائية ضدهم في روسيا).وأضاف المرتزق: "كنت مع اثنين من الكنديين ولم أسمع أي شيء عنهم (البريطانيين) حتى مارس (آذار) عندما تلقيت رسالة تفيد بأنهم كانوا في مصنع للصلب في ماريوبول".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، حيث تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في الداخل.وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن يوم 21 نيسان/أبريل الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220511/رئيس-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-جميع-المدنيين-غادروا-أراضي-مصنع-آزوفستال-1062093989.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1061572715_1303:0:4034:2048_1920x0_80_0_0_f10bf1564b57fb5da33a4b1c630d7581.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, بريطانيا

وسائل إعلام: عسكريون بريطانيون سابقون محاصرون في آزوفستال

15:58 GMT 15.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمنظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022
منظر لمصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 23 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، نقلاً عن جندي بريطاني سابق، وجود ما لا يقل عن ثلاثة عسكريين بريطانيين سابقين آخرين على أراضي مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول.
وأضاف الجندي وفقا للصحيفة البريطانية: "كان الرجال الثلاثة في صفوف الجيش البريطاني. أعرف أن اثنين منهم كانا في أفغانستان، لكن مثلي فوجئوا بحدة الصراع".
وبحسب المرتزق، فقد ذهبوا إلى أوكرانيا قبل بدء العملية الروسية الخاصة، من أجل "الانضمام إلى الأوكرانيين في الشرق". ومع ذلك، تم إرسال مواطنيه إلى الجنوب، حيث عززوا كتيبة "آزوف" الأوكرانية القومية المتطرفة (محظورة ورفعت دعوى جنائية ضدهم في روسيا).
وأضاف المرتزق: "كنت مع اثنين من الكنديين ولم أسمع أي شيء عنهم (البريطانيين) حتى مارس (آذار) عندما تلقيت رسالة تفيد بأنهم كانوا في مصنع للصلب في ماريوبول".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت، في وقت سابق، اكتمال عملية إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، حيث تحاصر القوات الروسية المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في الداخل.
وكان وزير الدفاع الروسي، أعلن يوم 21 نيسان/أبريل الماضي، تحرير مدينة ماريوبول في إقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
إجلاء سكان لوغانسك ودونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية: جميع المدنيين غادروا أراضي مصنع آزوفستال
11 مايو, 10:32 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала