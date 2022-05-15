https://arabic.sputniknews.com/20220515/وفاة-الفنان-السوري-ناصر-وردياني-1062256847.html
وفاة الفنان السوري ناصر وردياني
وفاة الفنان السوري ناصر وردياني
توفي الفنان السوري القدير ناصر وردياني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 71 عاما. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T12:34+0000
2022-05-15T12:34+0000
2022-05-15T12:37+0000
مجتمع
أخبار سوريا اليوم
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ونعت نقابة الفنانين السوريين والتلفزيون السوري الفنان الراحل، في بيان عبر صفحتهما بـ"فيسبوك".وكان الراحل ناصر وردياني قد تعرض لوعكة صحية أدخلته المستشفى منذ أسبوع.والفنان ناصر وردياني من مواليد مدينة حلب عام 1951، متزوج ولديه 4 أبناء.بدأ مشواره الفني في عام 1968، وشارك كممثل في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية.وقدم الراحل ناصر أدواراً عدة منها المختار أبو سليم في مسلسل كوم الحجر، وأبو جهل في مسلسل خالد بن الوليد، إضافة إلى دوره في "الزير سالم" وغيرها من الأدوار التي تركت أثراً عند الجمهور.ومن أبرز أعماله التلفزيونية، باب الحارة، بروكار، الحرملك، الإمام، وردة شامية، العراب، دومينو، زوال، الحسن والحسين، أبو جعفر المنصور، إخوة التراب والزير سالم وسيرة آل الجلالي وخان الحرير وغيرها.وآخر عمل عرض على الشاشات لوردياني هو مسلسل "فتح الأندلس الذي عرض في أبريل/ نيسان الماضي، ويروي قصة القائد المسلم طارق بن زياد وفتوحاته الكبيرة وصولا لفتح الأندلس.
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مجتمع, أخبار سوريا اليوم
وفاة الفنان السوري ناصر وردياني
12:34 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 12:37 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
توفي الفنان السوري القدير ناصر وردياني، اليوم الأحد، عن عمر يناهز الـ 71 عاما.
ونعت نقابة الفنانين السوريين والتلفزيون السوري الفنان الراحل، في بيان عبر صفحتهما بـ"فيسبوك".
وكان الراحل ناصر وردياني قد تعرض لوعكة صحية أدخلته المستشفى منذ أسبوع.
والفنان ناصر وردياني من مواليد مدينة حلب عام 1951، متزوج ولديه 4 أبناء.
بدأ مشواره الفني في عام 1968، وشارك كممثل في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، بالإضافة إلى عدة أعمال إذاعية.
وقدم الراحل ناصر أدواراً عدة منها المختار أبو سليم في مسلسل كوم الحجر، وأبو جهل في مسلسل خالد بن الوليد، إضافة إلى دوره في "الزير سالم" وغيرها من الأدوار التي تركت أثراً عند الجمهور.
ومن أبرز أعماله التلفزيونية، باب الحارة، بروكار، الحرملك، الإمام، وردة شامية، العراب، دومينو، زوال، الحسن والحسين، أبو جعفر المنصور، إخوة التراب والزير سالم وسيرة آل الجلالي وخان الحرير وغيرها.
وآخر عمل عرض على الشاشات لوردياني هو مسلسل "فتح الأندلس الذي عرض في أبريل/ نيسان الماضي، ويروي قصة القائد المسلم طارق بن زياد وفتوحاته الكبيرة وصولا لفتح الأندلس.