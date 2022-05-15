https://arabic.sputniknews.com/20220515/وفاة-شخص-داخل-مركز-الاحتجاز-السابق-في-خيرسون-نتيجة-لاستفزاز-من-الجانب-الأوكراني-1062246942.html
وفاة شخص داخل مركز الاحتجاز السابق في خيرسون نتيجة لاستفزاز من الجانب الأوكراني
وفاة شخص داخل مركز الاحتجاز السابق في خيرسون نتيجة لاستفزاز من الجانب الأوكراني
أعلن نائب رئيس منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، أنه خلال استفزاز لجهاز الأمن الأوكراني، قتل شخص واحد في مركز الاحتجاز السابق في خيرسون. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T09:02+0000
2022-05-15T09:02+0000
2022-05-15T09:23+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقام سجناء مركز الاحتجاز السابق في خيرسون بأعمال شغب وحاولوا الفرار إلى المدينة، يوم أمس السبت، وتم قمع أعمال الشغب من قبل الشرطة العسكرية الروسية، بحسب ما ذكر موقع "iz" الروسي.وفقا لإيغور غورياكوف، القائم بأعمال رئيس مركز الاحتجاز السابق في خيرسون، ساعدت إدارة أمن الدولة الأوكرانية في تنظيم أعمال الشغب في مركز الاحتجاز. وقال إنه تلقى مرارا تعليمات لضبط أعمال شغب شملت هروب السجناء لزعزعة استقرار الوضع في المدينة، وهو ما حاول مقاومته.وأصبحت منطقة خيرسون في أوكرانيا تحت سيطرة الجيش الروسي بالكامل في 15 مارس/آذار.وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/القوات-الروسية-تزيل-الألغام-في-منطقة-خيرسون--1062183205.html
https://arabic.sputniknews.com/20220512/سلطات-خيرسون-لن-نحيد-عن-طريق-الاندماج-في-روسيا-1062125795.html
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روسيا
وفاة شخص داخل مركز الاحتجاز السابق في خيرسون نتيجة لاستفزاز من الجانب الأوكراني
09:02 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 09:23 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس منطقة خيرسون كيريل ستريموسوف، أنه خلال استفزاز لجهاز الأمن الأوكراني، قتل شخص واحد في مركز الاحتجاز السابق في خيرسون.
وقام سجناء مركز الاحتجاز السابق في خيرسون بأعمال شغب وحاولوا الفرار إلى المدينة، يوم أمس السبت، وتم قمع أعمال الشغب من قبل الشرطة العسكرية الروسية، بحسب ما ذكر موقع "iz"
الروسي.
وفقا لإيغور غورياكوف، القائم بأعمال رئيس مركز الاحتجاز السابق في خيرسون، ساعدت إدارة أمن الدولة الأوكرانية في تنظيم أعمال الشغب في مركز الاحتجاز. وقال إنه تلقى مرارا تعليمات لضبط أعمال شغب شملت هروب السجناء لزعزعة استقرار الوضع في المدينة، وهو ما حاول مقاومته.
وأصبحت منطقة خيرسون في أوكرانيا تحت سيطرة الجيش الروسي بالكامل في 15 مارس/آذار.
وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.