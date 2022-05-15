https://arabic.sputniknews.com/20220515/وفاة-لاعب-برشلونة-السابق-بحادث-سير-عن-عمر-27-عاما-1062251697.html
وفاة لاعب برشلونة السابق بحادث سير عن عمر 27 عاما
وفاة لاعب برشلونة السابق بحادث سير عن عمر 27 عاما
توفي المهاجم الأرجنتيني ماكسي رولون (27 عاما)، إثر تعرضه لحادث سير، بحسب النادي الكتالوني، أمس السبت. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T11:01+0000
2022-05-15T11:01+0000
2022-05-15T11:17+0000
العالم
نادي برشلونة
لاعب
الأرجنتين
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وقال الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني عبر موقع "تويتر": "نشعر بالألم والفزع لسماع أنباء وفاة ماكسي رولون، لاعب الفريق الشاب في الفترة من 2010 إلى 2016"، مضيفا: "نعبر عن كامل حزننا وتعازينا ونرسل كل الدعم إلى عائلته، ارقد في سلام يا ماكسي".وانضم رولون إلى صفوف الشباب في برشلونة بعمر 24، ومثل الفريق الثاني للنادي قبل أن ينتقل إلى عدة أندية في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، بحسب موقع "goal".كما مثل فريقه الوطني الأرجنتين في بطولة أمريكا الجنوبية عام 2015، حين لم يتجاوز عمره العشرين، وما تلاها من فعاليات كأس العالم إلى جانب شقيقه ليوناردو، الموجود حاليًا في ديبورتيس إيكيكي التشيلي.وأدى حادث السير إلى وفاة كل من الشقيقين ماكسي وأرييل، اللذين كانا يلعبان في بطولة Liga Casildense الإقليمية التي علقت مبارياتها يوم الأحد إثر وفاة اللاعب.وبعد قطع العلاقات مع الكاتالونيين في عام 2017، واصل اللعب مع العملاق البرازيلي سانتوس قبل أن يعود إلى إسبانيا مع لوجو، بينما أخذته مسيرته أيضًا إلى أندية في موطنه الأصلي الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وكذلك العراق، حيث مثل نادي الديوانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/صحيفة-ميسي-يتواصل-مع-تشافي-للعودة-إلى-برشلونة-1061559660.html
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العالم, نادي برشلونة, لاعب, الأرجنتين
وفاة لاعب برشلونة السابق بحادث سير عن عمر 27 عاما
11:01 GMT 15.05.2022 (تم التحديث: 11:17 GMT 15.05.2022) تابعنا عبر
توفي المهاجم الأرجنتيني ماكسي رولون (27 عاما)، إثر تعرضه لحادث سير، بحسب النادي الكتالوني، أمس السبت.
وقال الحساب الرسمي لفريق برشلونة الإسباني
عبر موقع "تويتر": "نشعر بالألم والفزع لسماع أنباء وفاة ماكسي رولون، لاعب الفريق الشاب في الفترة من 2010 إلى 2016"، مضيفا: "نعبر عن كامل حزننا وتعازينا ونرسل كل الدعم إلى عائلته، ارقد في سلام يا ماكسي".
وانضم رولون إلى صفوف الشباب في برشلونة بعمر 24، ومثل الفريق الثاني للنادي قبل أن ينتقل إلى عدة أندية في أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط، بحسب موقع "goal
".
كما مثل فريقه الوطني الأرجنتين في بطولة أمريكا الجنوبية عام 2015، حين لم يتجاوز عمره العشرين، وما تلاها من فعاليات كأس العالم إلى جانب شقيقه ليوناردو، الموجود حاليًا في ديبورتيس إيكيكي التشيلي.
وأدى حادث السير إلى وفاة كل من الشقيقين ماكسي وأرييل، اللذين كانا يلعبان في بطولة Liga Casildense الإقليمية التي علقت مبارياتها يوم الأحد إثر وفاة اللاعب.
وبعد قطع العلاقات مع الكاتالونيين في عام 2017، واصل اللعب مع العملاق البرازيلي سانتوس قبل أن يعود إلى إسبانيا مع لوجو، بينما أخذته مسيرته أيضًا إلى أندية في موطنه الأصلي الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وكذلك العراق، حيث مثل نادي الديوانية.