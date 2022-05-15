https://arabic.sputniknews.com/20220515/وكالة-مستوطن-يختطف-طالبا-فلسطينيا-جنوبي-نابلس-1062251814.html
وكالة: مستوطن يختطف طالبا فلسطينيا جنوبي نابلس
وكالة: مستوطن يختطف طالبا فلسطينيا جنوبي نابلس
اتهم غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة مستوطنا باختطاف طالب فلسطيني، ظهر اليوم الأحد، في قرية عوريف جنوبي نابلس. 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T11:03+0000
2022-05-15T11:03+0000
2022-05-15T11:03+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن دغلس أن حارس مستوطنة "يتسهار" اختطف الطالب عبد الرحيم يوسف كوكس من أمام مدرسته.وأشار دغلس إلى أن كوكس تلميذ في الصف الحادي عشر في مدرسة عوريف الثانوية.يأتي الحادث بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة التي توافق الـ 15 من مايو/ أيار من كل عام.وتتم الاحتفالات من خلال إقامة فعاليات شعبية تؤكد في مضمونها على تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم التي غادروها مرغمين عام 1948، لتقام على أنقاضها إسرائيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/ملك-الأردن-لوزير-الدفاع-الأمريكي-احذروا-من-استمرار-العنف-في-فلسطين-فعواقبه-وخيمة-1062171166.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
وكالة: مستوطن يختطف طالبا فلسطينيا جنوبي نابلس
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اتهم غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة مستوطنا باختطاف طالب فلسطيني، ظهر اليوم الأحد، في قرية عوريف جنوبي نابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية عن دغلس أن حارس مستوطنة "يتسهار" اختطف الطالب عبد الرحيم يوسف كوكس من أمام مدرسته.
وأشار دغلس إلى أن كوكس تلميذ في الصف الحادي عشر في مدرسة عوريف الثانوية.
يأتي الحادث بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة التي توافق الـ 15 من مايو/ أيار من كل عام.
وتتم الاحتفالات من خلال إقامة فعاليات شعبية تؤكد في مضمونها على تمسك الفلسطينيين بحق العودة إلى ديارهم التي غادروها مرغمين عام 1948، لتقام على أنقاضها إسرائيل.