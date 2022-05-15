https://arabic.sputniknews.com/20220515/وليامز-الانتخابات-هي-الحل-في-ليبيا-واجتماعات-القاهرة-هي-الفرصة-الأخيرة-للتوافق-صور-1062269019.html

وليامز: الانتخابات هي الحل في ليبيا واجتماعات القاهرة هي الفرصة الأخيرة للتوافق... صور

وليامز: الانتخابات هي الحل في ليبيا واجتماعات القاهرة هي الفرصة الأخيرة للتوافق... صور

انطلقت مشاروات القاهرة للمسار الدستوري بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، لمناقشة النظام الداخلي لعمل اللجنة المشتركة لمجلسي... 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T16:22+0000

2022-05-15T16:22+0000

2022-05-15T16:22+0000

أخبار ليبيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/08/1047115771_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_0d3733b38d6700ad89f676138e784c73.jpg

وقالت وليامز، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة، إن "الشعب يتوق للاستقرار الذي لن يأتي سوى بانتخابات وطنية على أساس دستوري"، مؤكدة أن الشعب سئم خلال عقد من الإضرابات على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية.وأضافت وليامز، أن "الانتخابات هي الحل ولقد جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها"، متابعة: "الجولة الثانية هي الفرصة الأخيرة للتوافق وأي تأخير أو إبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع".وبدأت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مؤخرا، اجتماعها الثاني في مدينة درنة شرقي البلاد.وحسب مقطع نشره المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تم عقد الاجتماع الثاني بمدينة درنة في شرق ليبيا.ويمارس باشاغا نشاطاته كرئيس للحكومة الليبية، في ظل خلاف وعدم تمكن من السيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس بسبب رفض الدبيبة الاعتراف بحكومته، واستمراره على رأس حكومة موازية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار ليبيا اليوم