https://arabic.sputniknews.com/20220515/وليامز-الانتخابات-هي-الحل-في-ليبيا-واجتماعات-القاهرة-هي-الفرصة-الأخيرة-للتوافق-صور-1062269019.html
وليامز: الانتخابات هي الحل في ليبيا واجتماعات القاهرة هي الفرصة الأخيرة للتوافق... صور
وليامز: الانتخابات هي الحل في ليبيا واجتماعات القاهرة هي الفرصة الأخيرة للتوافق... صور
انطلقت مشاروات القاهرة للمسار الدستوري بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، لمناقشة النظام الداخلي لعمل اللجنة المشتركة لمجلسي... 15.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-15T16:22+0000
2022-05-15T16:22+0000
2022-05-15T16:22+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت وليامز، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة، إن "الشعب يتوق للاستقرار الذي لن يأتي سوى بانتخابات وطنية على أساس دستوري"، مؤكدة أن الشعب سئم خلال عقد من الإضرابات على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية.وأضافت وليامز، أن "الانتخابات هي الحل ولقد جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها"، متابعة: "الجولة الثانية هي الفرصة الأخيرة للتوافق وأي تأخير أو إبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع".وبدأت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مؤخرا، اجتماعها الثاني في مدينة درنة شرقي البلاد.وحسب مقطع نشره المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تم عقد الاجتماع الثاني بمدينة درنة في شرق ليبيا.ويمارس باشاغا نشاطاته كرئيس للحكومة الليبية، في ظل خلاف وعدم تمكن من السيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس بسبب رفض الدبيبة الاعتراف بحكومته، واستمراره على رأس حكومة موازية.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
وليامز: الانتخابات هي الحل في ليبيا واجتماعات القاهرة هي الفرصة الأخيرة للتوافق... صور
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انطلقت مشاروات القاهرة للمسار الدستوري بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني وليامز، لمناقشة النظام الداخلي لعمل اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة في ليبيا.
وقالت وليامز، في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية
من أعمال الجولة الثانية لاجتماع اللجنة، إن "الشعب يتوق للاستقرار الذي لن يأتي سوى بانتخابات وطنية على أساس دستوري"، مؤكدة أن الشعب سئم خلال عقد من الإضرابات على السلطة التنفيذية والموارد الاقتصادية.
وأضافت وليامز، أن "الانتخابات هي الحل ولقد جُرِّبت جميع الحلول الأخرى واختُبرت، من الحرب إلى ترتيبات تقاسم السلطة إلى الحكومات المختلفة، ولم ينجح أي منها"، متابعة: "الجولة الثانية هي الفرصة الأخيرة للتوافق وأي تأخير أو إبقاء العملية مفتوحة لن ينجح وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام والصراع".
وبدأت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مؤخرا، اجتماعها الثاني في مدينة درنة شرقي البلاد
.
وحسب مقطع نشره المكتب الإعلامي لحكومة فتحي باشاغا عبر صفحته
بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد تم عقد الاجتماع الثاني بمدينة درنة في شرق ليبيا.
ويمارس باشاغا نشاطاته كرئيس للحكومة الليبية، في ظل خلاف وعدم
تمكن من السيطرة على مفاصل الدولة في طرابلس بسبب رفض الدبيبة الاعتراف بحكومته، واستمراره على رأس حكومة موازية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.