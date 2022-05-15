https://arabic.sputniknews.com/20220515/-خبراء-العالم-سيشهد-ارتفاعا-حادا-في-أسعار-السيارات---1062266026.html

خبراء: العالم سيشهد ارتفاعا حادا في أسعار السيارات

خبراء: العالم سيشهد ارتفاعا حادا في أسعار السيارات

تستمر مشاكل الإنتاج الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا بالتسبب في صعوبات هائلة في مجال صناعة السيارات. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T15:28+0000

2022-05-15T15:28+0000

2022-05-15T15:28+0000

العالم

صناعة السيارات

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ووفقا لآخر التوقعات، سيتم بيع 67.6 مليون سيارة جديدة فقط في العام الحالي، والذي يعتبر أدنى مستوى لسوق السيارات العالمية منذ عشر سنوات.وبحسب موقع " vikendi"، يجب أن يكون مشترو السيارات المحتملين في جميع أنحاء العالم مستعدين لندرة العرض وارتفاع الأسعار بشكل حاد، وفقا لآخر توقعات "مركز لأبحاث السيارات" في دويسبورغ.وأكد مركز الأبحاث "CAR"، أنه لن يكون هناك سوى 67.6 مليون سيارة جديدة مباعة على مستوى العالم في العام الحالي، حيث سيكون هذا أقل بمليون سيارة مما كان عليه في عام كورونا الأول 2020 وأدنى قيمة منذ 2011، مشيرا إلى أن أهم سبب للركود هو مشاكل الإنتاج الكبيرة نتيجة نقص قطع الغيار.الأسعار آخذة في الازديادووفقا لمدير "CAR" فرديناند دودنهوفر، سيحاول المصنعون استرداد التكاليف الإضافية لمصانعهم غير المستغلة من خلال ارتفاع الأسعار. ونظرا لندرة العرض، كان من الممكن أن يكون لديهم مطلق الحرية تقريبا عندما يتعلق الأمر بزيادة الأسعار، وقد حققوا بالفعل دخلاً جيدًا خلال فترة الوباء، على الرغم من الجمود المؤقت لأحزمة النقل.أكبر الخسائر في أوروباتتوقع "CAR" أكبر خسائر مقارنة بالعام السابق مع 71.3 مليون وحدة مباعة في أوروبا بمتوسط ​​انخفاض قدره 10.1%، ووفقا للتوقعات، سيتم إضافة 2.47 مليون سيارة جديدة في ألمانيا، أي أقل بنحو 6% عن العام السابق.

https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجمارك-الأوكرانية-رصد-دخول-كميات-كبيرة-من-السيارات-الفارهة-إلى-البلاد-تحت-ستار-المساعدات-1062255445.html

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العالم, صناعة السيارات