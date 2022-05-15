https://arabic.sputniknews.com/20220515/-ما-الذي-يجب-القيام-به-مباشرة-بعد-التعرض-للدغة-ثعبان--1062273059.html

ما الذي يجب القيام به مباشرة بعد التعرض للدغة ثعبان

ما الذي يجب القيام به مباشرة بعد التعرض للدغة ثعبان

مع اقتراب فصل الصيف تنتشر لدغات الثعابين التي أحيانا ما تكون قاتلة لا سيما في المناطق الصحراوية أو الزراعية أو لدى الخروج للتنزه والتخييم. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T17:53+0000

2022-05-15T17:53+0000

2022-05-15T17:53+0000

الصحة

منوعات

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هناك إجراءات شائعة لكنها قد تفاقم الحالة مثل القيام بالربط قرب المنطقة المصابة في محاولة للحد من انتقال السم أو محاولة امتصاص السم.بحسب healthy.walla، فإن أول ما يجب القيام به لدى التعرض للدغة ثعبان هو الاتصال بالطوارئ، حيث يجب التعامل مع كل حالة لدغة ثعبان على أنها حالة قاتلة، حتى لو كنت تعتقد أنك تعرف ما إذا كان الثعبان ساما أم لا، حيث تبدو العديد من الثعابين متشابهة، وقد يكون انتظار ظهور الأعراض أمرا خطيرا.هل هناك أشياء يجب عليك فعلها كإسعافات أولية حتى وصول سيارة الإسعاف؟ينصح بالهدوء قدر الإمكان، وعدم الجري أو الذعر، وبالتالي محاولة إبطاء معدل انتشار السم في الجسم.هذا مهم بشكل خاص في حال كان الثعبان ساما. هذا لأن السم يخترق الجسم في أغلب الأحيان من خلال الجهاز اللمفاوي، وليس مباشرة من خلال مجرى الدم كما يعتقد الكثيرون.على عكس الدم الذي يتم ضخه باستمرار في الجسم، يتحرك الليمفاوي عند تحريك الأطراف، لذلك يوصى بالهدوء والتحرك بأقل قدر ممكن. قد تساعد الأنفاس الطويلة والعميقة الجسم على الاسترخاء.بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بالتعرف على الثعبان عند الإبلاغ أو الوصول للفحص الطبي، لذلك إذا كان من الممكن تصويره فهذا شيء ممتاز.هل يجب وضع شيء في منطقة الإصابة؟تقع معظم لدغات الثعابين في الأطراف السفلية وبعضها في اليدين. للمساعدة في إبطاء امتصاص السم، يوصى، بافتراض توفر معدات، بتضميد منطقة الإصابة بضمادة مرنة (أسفل وفوق منطقة اللدغ). إذا لم يكن لديك ضمادة مفيدة، يمكنك استخدام أي مادة مرنة أخرى مثل القميص الممزق أو الجوارب أو أي قماش آخر. بالطبع في حالة الإصابة في منطقة الرأس أو الرقبة أو الجذع لا تضع ضمادة ضاغطة على الإطلاق.بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الطرق القديمة لعلاج لدغات الثعابين التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع. من بين الطرق غير الموصى بها - شطف منطقة اللدغ، ومحاولة امتصاص السم، وقطع منطقة اللدغة أو محاولة سد الشريان لمنع تدفق السم، مما قد يسبب ضررا لا يمكن إصلاحه.هل يمكن منع لدغات الأفاعي؟بحسب موقع hopkinsmedicine يكاد يكون من المستحيل منع بعض اللدغات. لكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل فرص تعرضك للدغة ثعبان. وتشمل:-ترك الثعابين وشأنها. يتعرض الكثير من الناس للعض لأنهم يحاولون قتل ثعبان أو الاقتراب منه.-البقاء بعيدا عن العشب الطويل إلا إذا كنت ترتدي أحذية جلدية سميكة.-ابق يديك وقدميك بعيدا عن المناطق التي لا يمكنك رؤيتها.-كن حذرا ومتيقظا عند تسلق الصخور.

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