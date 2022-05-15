https://arabic.sputniknews.com/20220515/-وفد-إسرائيلي-يصل-إلى-كييف-هذا-الأسبوع-لبحث-إمكانية-فتح-السفارة-1062274198.html

وفد إسرائيلي يصل إلى كييف هذا الأسبوع لبحث إمكانية فتح السفارة

وفد إسرائيلي يصل إلى كييف هذا الأسبوع لبحث إمكانية فتح السفارة

أفاد موقع عبري، مساء اليوم الأحد، بأن وفدا إسرائيليا سيصل خلال الأسبوع الجاري إلى العاصمة الأوكرانية كييف لبحث إمكانية إعادة فتح سفارة تل أبيب. 15.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-15T18:09+0000

2022-05-15T18:09+0000

2022-05-15T18:09+0000

إسرائيل

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102110/07/1021100799_0:61:1024:637_1920x0_80_0_0_44f9424d64921449939f10bf05f09116.jpg

جاء ذلك وفق ما نقله موقع "واللا" العبري عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية لم يسمهم.وذكر الموقع أن الوفد سيترأسه ميخال برودسكي، سفير إسرائيل لدى أوكرانيا، وسوف يعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأوكرانيين.وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية لباراك رافيد، المراسل الدبلوماسي للموقع، إن الوفد المذكور سيصل إلى كييف في إطار مناقشات في وزارة الخارجية حول إمكانية إعادة فتح السفارة الإسرائيلية.ستكون هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها مسؤولون إسرائيليون إلى كييف منذ إخلاء السفارة الإسرائيلية في أعقاب العملية العسكرية الروسية أواخر فبراير/ شباط الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.في الأيام التي سبقت العملية العسكرية الروسية، تم نقل السفارة الإسرائيلية من كييف إلى مدينة لفوف، بالقرب من الحدود مع بولندا، وبعد انطلاق العملية تم إجلاء موظفي السفارة من أوكرانيا وعملوا في الأشهر الأخيرة من بولندا.في الأسابيع الأخيرة، جرت مناقشات داخلية في الخارجية الإسرائيلية بشأن إعادة فتح السفارة في كييف. أعرب السياسيون المهنيون في وزارة الخارجية والسفير الإسرائيلي في كييف عن دعمهم لإعادة فتح السفارة.في المقابل، قدم مسؤولون أمنيون في وزارة الخارجية سلسلة من التحفظات على إعادة فتح السفارة، مؤكدين أن الوضع الأمني ​​في كييف لا يزال غير مستقر، وطالبوا بالانتظار.وكان وزير الخارجية يائير لابيد والمدير العام للخارجية، ألون أوشبيز، قررا الأسبوع الماضي إرسال وفد إلى كييف لزيارة مكاتب السفارة ومعرفة ما إذا كانت قد تضررت، والوقوف على طبيعة الوضع الأمني ​​في المدينة ولقاء السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية تمهيدا لإعادة فتح السفارة.ولدى رده على طلب الموقع بالتعليق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حياة إن وفدا إسرائيليا لم يصل بعد إلى كييف وأشار إلى أنه لا يمكنه التعليق على توقيت وصوله لاعتبارات أمنية.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/طاقم-السفارة-الإسرائيلية-في-أوكرانيا-يصل-إلى-مدينة-لفيف-1058994506.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا