https://arabic.sputniknews.com/20220516/أرصاد-قطر-تحذر-كتلة-غبارية-تقترب-من-البلاد-1062312812.html

أرصاد قطر تحذر: كتلة غبارية تقترب من البلاد

أرصاد قطر تحذر: كتلة غبارية تقترب من البلاد

حذرت أرصاد قطر من تعرض البلاد لكتلة غبارية من المتوقع أن تصل أجواء البلاد خلال ساعات الليل. 16.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-16T17:23+0000

2022-05-16T17:23+0000

2022-05-16T17:23+0000

منوعات

قطر

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ونشرت "أرصاد قطر" على "تويتر"، اليوم الاثنين، صورة جوية، قالت إنها ترصد اقتراب الكتلة الغبارية من أجواء البلاد.وحذرت الأرصاد القطرية من تدني مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ٣ كيلومترات على بعض المناطق بسبب الكتلة الغبارية.وفي وقت سابق، قالت إدارة الأرصاد الجوية في قطر إنه من المتوقع أن يعاود نشاط الرياح الشمالية الغربية على البلاد بداية من يوم الثلاثاء، مع توقعات باستمراره حتى الجمعة المقبل.يذكر أن عاصفة ترابية تسببت في توقف حركة الطيران في العراق قبل أن يتم إعلان استعادتها اليوم الاثنين، بينما توقع خبراء أرصاد أن تستمر تتعرض الكويت للعاصفة الترابية على مدى يومين مقبلين.

https://arabic.sputniknews.com/20220516/فلكي-كويتي-عاصفة-العراق-لن-تبقى-أكثر-من-يومين-1062311248.html

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منوعات, قطر