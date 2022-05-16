https://arabic.sputniknews.com/20220516/أسعار-القمح-في-أوروبا-تسجل-رقما-قياسيا-1062315922.html
أسعار القمح في أوروبا تسجل رقما قياسيا
أسعار القمح في أوروبا تسجل رقما قياسيا
سجلت أسعار القمح ارتفاعا قياسيا، اليوم الاثنين، بعد أن فرضت الهند حظرا على صادراتها من السلعة الأساسية إثر تضرر المحصول بموجة حارة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T19:01+0000
2022-05-16T19:01+0000
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اقتصاد
العالم
القمح
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سجل سعر القمح رقما قياسيا في السوق الأوروبية، وأغلق التداول عند 438.25 يورو للطن بعد إعلان الهند فرض حظر على صادرات الحبوب. بحسب وكالة "فرانس برس".ارتفعت أسعار القمح العالمية على خلفية المخاوف المتعلقة بالإمدادات منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط، بأوكرانيا معقل زرعة القمح والتي كانت توفر 12% من الصادرات العالمية.وأدى الارتفاع الذي تفاقم بسبب نقص الأسمدة وضعف المحاصيل إلى زيادة التضخم عالميا وزاد المخاوف من المجاعة والاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة.ويوم السبت، حظرت الهند تصدير القمح، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220516/لماذا-قررت-الهند-فجأة-حظر-صادرات-قمح-وسط-أزمة-عالمية-بالفعل-1062305224.html
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اقتصاد, العالم, القمح
أسعار القمح في أوروبا تسجل رقما قياسيا
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سجلت أسعار القمح ارتفاعا قياسيا، اليوم الاثنين، بعد أن فرضت الهند حظرا على صادراتها من السلعة الأساسية إثر تضرر المحصول بموجة حارة.
سجل سعر القمح رقما قياسيا في السوق الأوروبية، وأغلق التداول عند 438.25 يورو للطن بعد إعلان الهند فرض حظر على صادرات الحبوب
. بحسب وكالة "فرانس برس".
ارتفعت أسعار القمح العالمية على خلفية المخاوف المتعلقة بالإمدادات منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط، بأوكرانيا معقل زرعة القمح والتي كانت توفر 12% من الصادرات العالمية.
وأدى الارتفاع الذي تفاقم بسبب نقص الأسمدة وضعف المحاصيل إلى زيادة التضخم عالميا وزاد المخاوف من المجاعة والاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة.
ويوم السبت، حظرت الهند تصدير القمح
، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.