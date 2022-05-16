https://arabic.sputniknews.com/20220516/أسعار-وقود-الديزل-تسجل-مستوى-قياسيا-مرتفعا-في-بريطانيا-بسبب-العقوبات-على-روسيا-1062297479.html
أسعار وقود الديزل تسجل مستوى قياسيا مرتفعا في بريطانيا بسبب العقوبات على روسيا
أسعار وقود الديزل تسجل مستوى قياسيا مرتفعا في بريطانيا بسبب العقوبات على روسيا
ارتفعت أسعار وقود الديزل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي جديد، حيث فشل خفض وزارة الخزانة بمقدار 5 بنسات لرسوم الوقود في الحد من تأثير الأسواق العالمية على... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:06+0000
2022-05-16T12:06+0000
2022-05-16T12:06+0000
بريطانيا
روسيا
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/58/1039855825_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_68240d4cb1c487c57838d83105c6a8cc.jpg
وقفز سعر اللتر إلى 180.29 بنس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما نقلته صحيفة "التلغراف" عن شركة "آر إيه سي" لخدمات السيارات، والتي حذرت من أن تكلفة ملء خزان الوقود من المرجح أن ترتفع أكثر.وهذا يعني أن سائق السيارة الذي يملأ 55 لترا يمكنه أن يتوقع دفع ما يزيد قليلا عن 99 جنيها إسترلينيا (نحو 122 دولارا) في المحطة.وتبلغ تكلفة البنزين حاليا 166.65 بنس للتر، بزيادة 3% هذا الشهر، وتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 167.3 بنس والذي سجلته في أواخر مارس/ آذار.من جانبه قال سايمون ويليامز من شركة "آر إيه سي" إن الزيادة المستمرة في أسعار الديزل ترجع جزئيا إلى أهمية روسيا في سلسلة التوريد للوقود. للأسف، على الرغم من (خفض) الرسوم البالغة 5 بنسات لكل لتر، فإن متوسط سعر لتر الديزل قد وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 180.29 بنس".وأضاف: "أدت الجهود المبذولة للابتعاد عن استيراد الديزل الروسي إلى تقلص العرض ورفع السعر الذي يدفعه تجار التجزئة مقابل الديزل".ويأتي ذلك على الرغم من أن أسعار الجملة قد تراجعت في الأيام القليلة الماضية، لكن من المحتمل أن يكون هذا مؤقتا، خاصة إذا وافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي، بحسب ويليامز.يشكل البنزين ما يقرب من 2% من سلة السلع التي يستخدمها مكتب الإحصاء الوطني لحساب التضخم، ويشكل الديزل 1.1%. ويعني ذلك أن التغييرات الحادة في هذه الأسعار تضيف بشكل كبير إلى تكلفة المعيشة. بلغ التضخم 7% في مارس، ومن المتوقع أن يصل إلى 9% في أبريل/ نيسان.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/وزير-الطاقة-السعودي-تكاليف-الوقود-غير-المسبوقة-سببها-أزمة-التكرير-1062202823.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103985/58/1039855825_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_15b3f91545fb81038ba1460f8bc1053c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, روسيا, اقتصاد
أسعار وقود الديزل تسجل مستوى قياسيا مرتفعا في بريطانيا بسبب العقوبات على روسيا
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار وقود الديزل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي جديد، حيث فشل خفض وزارة الخزانة بمقدار 5 بنسات لرسوم الوقود في الحد من تأثير الأسواق العالمية على التكلفة داخل البلاد.
وقفز سعر اللتر
إلى 180.29 بنس خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا لما نقلته صحيفة "التلغراف" عن شركة "آر إيه سي" لخدمات السيارات، والتي حذرت من أن تكلفة ملء خزان الوقود من المرجح أن ترتفع أكثر.
وهذا يعني أن سائق السيارة الذي يملأ 55 لترا يمكنه أن يتوقع دفع ما يزيد قليلا عن 99 جنيها إسترلينيا (نحو 122 دولارا) في المحطة.
وتبلغ تكلفة البنزين حاليا 166.65 بنس للتر، بزيادة 3% هذا الشهر، وتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 167.3 بنس والذي سجلته في أواخر مارس/ آذار.
من جانبه قال سايمون ويليامز من شركة "آر إيه سي" إن الزيادة المستمرة في أسعار الديزل
ترجع جزئيا إلى أهمية روسيا في سلسلة التوريد للوقود. للأسف، على الرغم من (خفض) الرسوم البالغة 5 بنسات لكل لتر، فإن متوسط سعر لتر الديزل قد وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 180.29 بنس".
وأضاف: "أدت الجهود المبذولة للابتعاد عن استيراد الديزل الروسي إلى تقلص العرض ورفع السعر الذي يدفعه تجار التجزئة مقابل الديزل".
ويأتي ذلك على الرغم من أن أسعار الجملة
قد تراجعت في الأيام القليلة الماضية، لكن من المحتمل أن يكون هذا مؤقتا، خاصة إذا وافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسي، بحسب ويليامز.
يشكل البنزين ما يقرب من 2% من سلة السلع التي يستخدمها مكتب الإحصاء الوطني لحساب التضخم، ويشكل الديزل 1.1%. ويعني ذلك أن التغييرات الحادة في هذه الأسعار تضيف بشكل كبير إلى تكلفة المعيشة. بلغ التضخم 7% في مارس، ومن المتوقع أن يصل إلى 9% في أبريل/ نيسان.