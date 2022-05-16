https://arabic.sputniknews.com/20220516/أكثر-من-نصف-الألمان-يقولون-إن-وضعهم-المالي-ساء-مقارنة-بعام-2021-1062297032.html
أكثر من نصف الألمان يقولون إن وضعهم المالي ساء مقارنة بعام 2021
أكثر من نصف الألمان يقولون إن وضعهم المالي ساء مقارنة بعام 2021
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "مورنينغ كونسلت" إن 53% من الألمان قالوا إن وضعهم المالي ساء مقارنة بالعام الماضي بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T12:01+0000
2022-05-16T12:01+0000
2022-05-16T12:01+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050263653_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a574d543cdfc68e3c893ccac4fc0fda2.jpg
سبوتنيك. وأقر 53% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع في الفترة ما بين 27 أبريل/ نيسان و 3 مايو/ أيار بأن وضعهم المالي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل عام، بينما في استطلاع أجري في الفترة من 23 إلى 26 فبراير/ شباط، عندما فُرضت العقوبات الأولى كان 36% فقط من المستطلعة آراؤهم من يرون أن الوضع أسوأ.في سياق متصل، ظل عدد الألمان المؤيدين للعقوبات على النفط والغاز الروسي على حاله تقريبا مقارنةً باستطلاع آخر أُجري في الفترة من 16 إلى 18 مارس/ آذار، أظهر تأييد 40% من المستطلعين العقوبات حتى لو تسببت في تضخم و 32% من الأشخاص يؤيدون القرار فقط في حالة حدوثه، فيما أظهر استطلاع للرأي أجري في الفترة من 5 إلى 10 مايو/ أيار أن الأسعار لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.وأشار 45% من الألمان إلى أنهم يؤيدون إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بينما عارض 38% هذا الإجراء، وأجريت هذه الاستطلاعات في الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو ومن 5 إلى 10 مايو بين عينات من حوالي 1000 بالغ ألماني لكل استطلاع، مع هامش خطأ يزيد أو ينقص 3 نقاط مئوية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1b/1050263653_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c32608169d70a270d0135dafd188288e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
أكثر من نصف الألمان يقولون إن وضعهم المالي ساء مقارنة بعام 2021
تابعنا عبر
أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "مورنينغ كونسلت" إن 53% من الألمان قالوا إن وضعهم المالي ساء مقارنة بالعام الماضي بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، إلا أن دعم هذه العقوبات لا يزال على نفس المستوى.
سبوتنيك
. وأقر 53% من الألمان الذين شملهم الاستطلاع في الفترة ما بين 27 أبريل/ نيسان و 3 مايو/ أيار بأن وضعهم المالي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل عام، بينما في استطلاع أجري في الفترة من 23 إلى 26 فبراير/ شباط، عندما فُرضت العقوبات الأولى كان 36% فقط من المستطلعة آراؤهم من يرون أن الوضع أسوأ.
في سياق متصل، ظل عدد الألمان المؤيدين للعقوبات على النفط والغاز الروسي على حاله تقريبا مقارنةً باستطلاع آخر أُجري في الفترة من 16 إلى 18 مارس/ آذار، أظهر تأييد 40% من المستطلعين العقوبات حتى لو تسببت في تضخم و 32% من الأشخاص يؤيدون القرار فقط في حالة حدوثه، فيما أظهر استطلاع للرأي أجري في الفترة من 5 إلى 10 مايو/ أيار أن الأسعار لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار 45% من الألمان إلى أنهم يؤيدون إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، بينما عارض 38% هذا الإجراء، وأجريت هذه الاستطلاعات في الفترة من 27 أبريل إلى 3 مايو ومن 5 إلى 10 مايو بين عينات من حوالي 1000 بالغ ألماني لكل استطلاع، مع هامش خطأ يزيد أو ينقص 3 نقاط مئوية.