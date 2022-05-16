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إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر
إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر
أخطرت السلطات الإسرائيلية، الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بصدور قرار يمنعه من السفر لمدة 4 أشهر. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T07:45+0000
2022-05-16T07:45+0000
المسجد الأقصى
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وذكر موقع "عرب 48" أن "سلطات الاحتلال سلمت، مساء الأحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمرا يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر".وأشار إلى أن القرار صدر بسبب "نشاطه الإرهابي" ولأنه يمثل "خطرا على أمن الدولة".في المقابل وصف صبري القرار بأنه "جائر"، مؤكدا أنه لم يغير مواقفه، ولن يمنعه أو يثنيه عن أداء واجبه الديني تجاه شعبه وأمته.وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: "سأواصل دفاعي عن المسجد الأقصى ما دمت على قيد الحياة".وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت الشيخ صبري من السفر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كما منعته لأشهر من دخول المسجد الأقصى.
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المسجد الأقصى

إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر 4 أشهر

07:45 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022
قوت الأمن الإسرائيلي تنتشر في باحة مسجد الأقصى، القدس، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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أخطرت السلطات الإسرائيلية، الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، بصدور قرار يمنعه من السفر لمدة 4 أشهر.
وذكر موقع "عرب 48" أن "سلطات الاحتلال سلمت، مساء الأحد، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أمرا يقضي بمنعه من السفر مدة 4 أشهر".
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وأشار إلى أن القرار صدر بسبب "نشاطه الإرهابي" ولأنه يمثل "خطرا على أمن الدولة".
في المقابل وصف صبري القرار بأنه "جائر"، مؤكدا أنه لم يغير مواقفه، ولن يمنعه أو يثنيه عن أداء واجبه الديني تجاه شعبه وأمته.
وأضاف في تغريدة على موقع تويتر: "سأواصل دفاعي عن المسجد الأقصى ما دمت على قيد الحياة".
وكانت السلطات الإسرائيلية قد منعت الشيخ صبري من السفر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كما منعته لأشهر من دخول المسجد الأقصى.
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