https://arabic.sputniknews.com/20220516/إصابة-42-شخصا-بتسمم-غذائي-في-عرس-بأفغانستان-1062291784.html
إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي في عرس بأفغانستان
إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي في عرس بأفغانستان
أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين، إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي جماعي في إقليم تخار شمالي أفغانستان. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:00+0000
2022-05-16T10:00+0000
2022-05-16T10:00+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وقال عبد المبين صافي من إدارة شرطة الإقليم إن الحادث وقع خلال حفل زفاف في قرية تاخان آباد بمنطقة شاه هاب ليل الأحد، بحسب وكالة أنباء "شينخوا".وأوضح المصدر أن من بين المصابين أيضا العروسان، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج في وحدة الرعاية المركزة.وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من ثلاثة أشخاص في أعقاب الحادث ويجري التحقيق في التسمم الجماعي في المنطقة النائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/انفجار-يهز-إقليم-ننغرهار-في-أفغانستان-1062250370.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي في عرس بأفغانستان
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أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين، إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي جماعي في إقليم تخار شمالي أفغانستان.
وقال عبد المبين صافي من إدارة شرطة الإقليم إن الحادث وقع خلال حفل زفاف في قرية تاخان آباد بمنطقة شاه هاب ليل الأحد، بحسب وكالة أنباء "شينخوا"
.
وأوضح المصدر أن من بين المصابين أيضا العروسان، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج في وحدة الرعاية المركزة.
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من ثلاثة أشخاص في أعقاب الحادث ويجري التحقيق في التسمم الجماعي في المنطقة النائية.