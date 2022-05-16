عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220516/إصابة-42-شخصا-بتسمم-غذائي-في-عرس-بأفغانستان-1062291784.html
إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي في عرس بأفغانستان
إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي في عرس بأفغانستان
أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين، إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي جماعي في إقليم تخار شمالي أفغانستان. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:00+0000
2022-05-16T10:00+0000
أخبار أفغانستان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102717/30/1027173026_0:128:2447:1504_1920x0_80_0_0_9b6e3de634e690964ffc9c4c8ad21dfb.jpg
وقال عبد المبين صافي من إدارة شرطة الإقليم إن الحادث وقع خلال حفل زفاف في قرية تاخان آباد بمنطقة شاه هاب ليل الأحد، بحسب وكالة أنباء "شينخوا".وأوضح المصدر أن من بين المصابين أيضا العروسان، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج في وحدة الرعاية المركزة.وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من ثلاثة أشخاص في أعقاب الحادث ويجري التحقيق في التسمم الجماعي في المنطقة النائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/انفجار-يهز-إقليم-ننغرهار-في-أفغانستان-1062250370.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102717/30/1027173026_135:0:2310:1631_1920x0_80_0_0_a220d4bd823d8e7dabda23b2c4468e46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أفغانستان اليوم

إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي في عرس بأفغانستان

10:00 GMT 16.05.2022
© Sputnik . J. Kargyar جرحى ومصابون إثر إنفجار في جاريكار في مستشفى كابول، أفغانستان
 جرحى ومصابون إثر إنفجار في جاريكار في مستشفى كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . J. Kargyar
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين، إصابة 42 شخصا بتسمم غذائي جماعي في إقليم تخار شمالي أفغانستان.
وقال عبد المبين صافي من إدارة شرطة الإقليم إن الحادث وقع خلال حفل زفاف في قرية تاخان آباد بمنطقة شاه هاب ليل الأحد، بحسب وكالة أنباء "شينخوا".
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
انفجار يهز ولاية ننغرهار في أفغانستان
أمس, 10:28 GMT
وأوضح المصدر أن من بين المصابين أيضا العروسان، مضيفا أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاج في وحدة الرعاية المركزة.
وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على أكثر من ثلاثة أشخاص في أعقاب الحادث ويجري التحقيق في التسمم الجماعي في المنطقة النائية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала