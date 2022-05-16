https://arabic.sputniknews.com/20220516/إقلاع-أول-رحلة-تجارية-من-صنعاء-بعد-توقف-دام-6-سنوات-1062286294.html
إقلاع أول رحلة تجارية من صنعاء بعد توقف دام 6 سنوات
إقلاع أول رحلة تجارية من صنعاء بعد توقف دام 6 سنوات
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) انطلاق أول رحلة تجارية، اليوم الاثنين، من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، بعد توقف استمر ست سنوات. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T06:59+0000
2022-05-16T06:59+0000
2022-05-16T06:59+0000
الحرب على اليمن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101390/26/1013902626_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_7205726ed70ddc2e36bd2e1b4779a7d1.jpg
والرحلة التي تقل 137 راكبا، جزء من اتفاق هدنة مدتها 60 يوما تم التوصل إليه بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين الشهر الماضي، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.ووفقا لوسائل إعلام تابعة للجماعة فإن رحلة الخطوط الجوية اليمنية متجهة إلى العاصمة الأردنية، عمان.والهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان، هي أول وقف إطلاق نار على مستوى الدولة اليمنية منذ 6 سنوات.ويتطلب تسيير رحلات الطيران من مطار صنعاء تنسيقا وتصريحات مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يسيطر على الأجواء اليمنية.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده الرياض من جهة أخرى، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة ومنها العاصمة صنعاء منذ أواخر 2014.وأودى الصراع في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، بحسب تقارير للأمم المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/الجيش-اليمني-مقتل-وإصابة-80-عسكريا-ومدنيا-في-تعز-جراء-خروقات-أنصار-الله-للهدنة-1062272642.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101390/26/1013902626_114:0:1679:1174_1920x0_80_0_0_bb7d6937c70bf642bc6bbc3797a29c06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن
إقلاع أول رحلة تجارية من صنعاء بعد توقف دام 6 سنوات
تابعنا عبر
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) انطلاق أول رحلة تجارية، اليوم الاثنين، من العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة، بعد توقف استمر ست سنوات.
والرحلة التي تقل 137 راكبا، جزء من اتفاق هدنة مدتها 60 يوما تم التوصل إليه بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين الشهر الماضي، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.
ووفقا لوسائل إعلام تابعة للجماعة فإن رحلة الخطوط الجوية اليمنية
متجهة إلى العاصمة الأردنية، عمان.
والهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان، هي أول وقف إطلاق نار على مستوى الدولة اليمنية منذ 6 سنوات.
ويتطلب تسيير رحلات الطيران من مطار صنعاء تنسيقا وتصريحات مع قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي يسيطر على الأجواء اليمنية.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا بدعم من تحالف عسكري عربي تقوده الرياض من جهة أخرى، لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها الجماعة ومنها العاصمة صنعاء منذ أواخر 2014.
وأودى الصراع في اليمن بحياة نحو 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، بحسب تقارير للأمم المتحدة.