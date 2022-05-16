https://arabic.sputniknews.com/20220516/إميل-لحود-حصول-الانتخابات-شيء-إيجابي-لكن-المطلوب-قانون-انتخاب-يوحد-اللبنانيين-ولا-يفرقهم--1062304272.html
إميل لحود: حصول الانتخابات شيء إيجابي لكن المطلوب قانون انتخاب يوحد اللبنانيين ولا يفرقهم
إميل لحود: حصول الانتخابات شيء إيجابي لكن المطلوب قانون انتخاب يوحد اللبنانيين ولا يفرقهم
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، استمرار عمليات فرز الأصوات، مؤكدا نجاح الحكومة بانجاز الاستحقاق الانتخابي بـ"بجدارة". 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T13:52+0000
2022-05-16T13:52+0000
2022-05-16T13:52+0000
راديو
نافذة على لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062304099_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_b32b5fee55a1b7e79a88e4440b443e31.png
إميل لحود: حصول الانتخابات شيء إيجابي لكن المطلوب قانون انتخاب يوحد اللبنانيين ولا يفرقهم
إميل لحود: حصول الانتخابات شيء إيجابي لكن المطلوب قانون انتخاب يوحد اللبنانيين ولا يفرقهم
وتابع ميقاتي من مكتبه في السراي الحكومي، مجريات عمليات فرز الأصوات للانتخابات النيابية، مؤكدا أن "عمليات فرز الأصوات وجمع النتائج مستمرة بشكل متواصل من دون حصول أي إشكالات".يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج " نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره يقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1062304099_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a4e481bbde0d9f206fdaf5cfbc79f51c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
إميل لحود: حصول الانتخابات شيء إيجابي لكن المطلوب قانون انتخاب يوحد اللبنانيين ولا يفرقهم
تابعنا عبر
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، استمرار عمليات فرز الأصوات، مؤكدا نجاح الحكومة بانجاز الاستحقاق الانتخابي بـ"بجدارة".
وتابع ميقاتي من مكتبه في السراي الحكومي، مجريات عمليات فرز الأصوات للانتخابات النيابية، مؤكدا أن "عمليات فرز الأصوات وجمع النتائج مستمرة بشكل متواصل من دون حصول أي إشكالات".
يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج " نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" لا شك أن الانتخابات النيايبة هي استحقاق دستوري مهم، بغض النظر عن النتائج والاعتبارات، لكن الملفت أن نسبة التصويت هي الأدنى منذ استقلال لبنان منذ العام 1948، حيث بلغت 42 %، وهذا الأمر يعكس قرف اللبنانيين من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشونها نتيجة فساد الطبقة السياسية في البلاد".
بدوره يقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لبرنامجنا:
"حصول الانتخابات شيء إيجابي، لكن أنا أركز على المضمون وليس الشكل، ومضمون أي انتخابات هو قانون الانتخاب، وهذا القانون الحالي يوجه اللبنانيين نحو المذهبية والطائفية والمناطقية، أكثر من أن يوجد وحدة وطنية، والتي نحن بحاجة ماسة لها في ظل هذه الأزمة الصعبة الوجودية التي يمر بها لبنان".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..