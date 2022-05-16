https://arabic.sputniknews.com/20220516/اتفاقية-بين-المركزي-اليمني-والحكومة-السعودية-بشأن-الدعم-المقدم-لدعم-استقرار-العملة-الوطنية-والأسعار-1062308830.html
اتفاقية بين المركزي اليمني والحكومة السعودية بشأن الدعم المقدم لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار
اتفاقية بين المركزي اليمني والحكومة السعودية بشأن الدعم المقدم لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار
أعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في عدن، التوقيع على اتفاقية تمديد الوديعة السعودية السابقة وتحويل الدفعة الأخيرة منها والبالغة 174... 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:33+0000
2022-05-16T15:33+0000
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وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش المحادثات الجارية بين الجانبين اليمني والسعودي للاتفاق على آلية استخدام الدعم المقدم من دولتي السعودية والإمارات للبنك المركزي اليمني، والمخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار، والبالغ ملياري دولار.وأضاف البيان وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وعن الجانب السعودي مساعد وزير المالية عبدالعزيز الرشيد وبحضور سالم بن بريك وزير المالية اليمني، وعدد من المسئولين اليمنين والسعوديين المشاركين بالمباحثات.وفي كانون الثاني/ يناير 2018، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار أمريكي في البنك المركزي اليمني بعدن لدعم العملة اليمنية، بعد أن تجاوز الدولار 500 ريال يمني.وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي الواحد.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/الرئيس-اليمنى-يعين-محافظا-جديدا-للبنك-المركزي-على-خلفية-تدهور-الريال-1053642534.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
اتفاقية بين المركزي اليمني والحكومة السعودية بشأن الدعم المقدم لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار
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أعلن البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، في عدن، التوقيع على اتفاقية تمديد الوديعة السعودية السابقة وتحويل الدفعة الأخيرة منها والبالغة 174 مليون دولار إلى حساب البنك.
وجاء في البيان الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أن الاتفاقية تم توقيعها على هامش المحادثات الجارية بين الجانبين اليمني والسعودي للاتفاق على آلية استخدام الدعم المقدم من دولتي السعودية والإمارات للبنك المركزي اليمني، والمخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والأسعار، والبالغ ملياري دولار.
وأضاف البيان وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وعن الجانب السعودي مساعد وزير المالية عبدالعزيز الرشيد وبحضور سالم بن بريك وزير المالية اليمني، وعدد من المسئولين اليمنين والسعوديين المشاركين بالمباحثات.
وفي كانون الثاني/ يناير 2018، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار أمريكي
في البنك المركزي اليمني بعدن لدعم العملة اليمنية، بعد أن تجاوز الدولار 500 ريال يمني.
وقبل اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، كان سعر صرف الريال اليمني يبلغ 220 ريالاً مقابل الدولار الأمريكي الواحد.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.