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https://arabic.sputniknews.com/20220516/ارتفاع-قياسي-في-أسعار-القمح-بعد-حظر-الصادرات-الهندية-1062293970.html
ارتفاع قياسي في أسعار القمح بعد حظر الصادرات الهندية
ارتفاع قياسي في أسعار القمح بعد حظر الصادرات الهندية
سجلت أسعار القمح ارتفاعا قياسيا، اليوم الاثنين، بعد أن فرضت الهند حظرا على صادراتها من السلعة الأساسية إثر تضرر المحصول بموجة حارة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T10:50+0000
2022-05-16T10:50+0000
القمح
أخبار الهند اليوم
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وقفزت أسعار القمح المرتفعة بالفعل جراء الأزمة الأوكرانية إلى 453 دولارا للطن مع فتح السوق الأوروبية، بحسب وكالة "فرانس برس".ارتفعت أسعار القمح العالمية على خلفية المخاوف المتعلقة بالإمدادات منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط، بأوكرانيا معقل زرعة القمح والتي كانت توفر 12% من الصادرات العالمية.وأدى الارتفاع الذي تفاقم بسبب نقص الأسمدة وضعف المحاصيل إلى زيادة التضخم عالميا وزاد المخاوف من المجاعة والاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة.ويوم السبت، حظرت الهند تصدير القمح، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/وزير-التموين-المصري-قرار-الهند-بحظر-تصدير-القمح-لا-يشمل-الاتفاقات-معنا-1062257867.html
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القمح, أخبار الهند اليوم

ارتفاع قياسي في أسعار القمح بعد حظر الصادرات الهندية

10:50 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attiaالحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا
الحكومة السورية تصحو متأخرة لإنقاذ موسم القمح شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Attia Al Attia
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سجلت أسعار القمح ارتفاعا قياسيا، اليوم الاثنين، بعد أن فرضت الهند حظرا على صادراتها من السلعة الأساسية إثر تضرر المحصول بموجة حارة.
وقفزت أسعار القمح المرتفعة بالفعل جراء الأزمة الأوكرانية إلى 453 دولارا للطن مع فتح السوق الأوروبية، بحسب وكالة "فرانس برس".
انطلاق موسم حصاد القمح في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
وزير التموين المصري: قرار الهند بحظر تصدير القمح لا يشمل الاتفاقات معنا
أمس, 13:01 GMT
ارتفعت أسعار القمح العالمية على خلفية المخاوف المتعلقة بالإمدادات منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير/ شباط، بأوكرانيا معقل زرعة القمح والتي كانت توفر 12% من الصادرات العالمية.
وأدى الارتفاع الذي تفاقم بسبب نقص الأسمدة وضعف المحاصيل إلى زيادة التضخم عالميا وزاد المخاوف من المجاعة والاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة.
ويوم السبت، حظرت الهند تصدير القمح، بعد أن تضرر الإنتاج بموجة حر شهدتها البلاد في شهر مارس/ آذار، في ضربة للدول التي تعاني من نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.
وقوبل القرار الهندي بانتقادات حادة من وزراء الزراعة في دول مجموعة السبع خلال اجتماع في ألمانيا، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات "سوف تفاقم من أزمة" ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
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