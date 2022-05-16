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اعتبارا من يوليو... وزارة التموين المصرية توقف صرف السلع والخبز لفئة محددة
اعتبارا من يوليو... وزارة التموين المصرية توقف صرف السلع والخبز لفئة محددة
أعلنت وزارة التموين في مصر أنها ستوقف صرف كافة السلع والخبز لفئة محددة اعتبارا من شهر يوليو/ تموز المقبل. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T08:17+0000
2022-05-16T08:17+0000
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وقال عمرو مدكور مستشار وزير التموين إن الوزارة سوف توقف صرف السلع والخبز لكل من لم يسجل رقم هاتفه المحمول على بطاقته في مكتب التموين.وأوضح المسؤول المصري أن هذا الأمر يخص المواطنين الذين أرسلت إليهم رسالة بهذا الشأن عبر "بونات" صرف السلع، بحسب موقع "مصراوي".وبين مدكور أن رقم التليفون المحمول هو أحد البيانات المطلوبة للتسجيل في قواعد بيانات المواطنين، شريطة أن يكون الرقم لرب الأسرة، وليس مجرد رقم لأحد أفرادها.وبين مستشار وزير التموين أنه جرى مد مهلة تسجيل أرقام الهواتف على بطاقات التموين حتى يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل بهدف تسهيل الأمر على المواطنين.
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أخبار مصر الآن

اعتبارا من يوليو... وزارة التموين المصرية توقف صرف السلع والخبز لفئة محددة

08:17 GMT 16.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDرغيف العيش المدعوم في مصر
رغيف العيش المدعوم في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أعلنت وزارة التموين في مصر أنها ستوقف صرف كافة السلع والخبز لفئة محددة اعتبارا من شهر يوليو/ تموز المقبل.
وقال عمرو مدكور مستشار وزير التموين إن الوزارة سوف توقف صرف السلع والخبز لكل من لم يسجل رقم هاتفه المحمول على بطاقته في مكتب التموين.
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وأوضح المسؤول المصري أن هذا الأمر يخص المواطنين الذين أرسلت إليهم رسالة بهذا الشأن عبر "بونات" صرف السلع، بحسب موقع "مصراوي".
وبين مدكور أن رقم التليفون المحمول هو أحد البيانات المطلوبة للتسجيل في قواعد بيانات المواطنين، شريطة أن يكون الرقم لرب الأسرة، وليس مجرد رقم لأحد أفرادها.
وبين مستشار وزير التموين أنه جرى مد مهلة تسجيل أرقام الهواتف على بطاقات التموين حتى يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل بهدف تسهيل الأمر على المواطنين.
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