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إعلام محلي: وزيرة العمل الفرنسية إليزابيت بورن ستتولى رئاسة الحكومة خلفا لجان كاستكس
https://arabic.sputniknews.com/20220516/اقتراحات-لتبسيط-اختبار-المهاجرين-الأوكران-الذين-يدخلون-روسيا-1062308383.html
اقتراحات لتبسيط اختبار المهاجرين الأوكران الذين يدخلون روسيا
اقتراحات لتبسيط اختبار المهاجرين الأوكران الذين يدخلون روسيا
اقترحت وزارة التربية والتعليم في روسيا إلغاء امتحان التاريخ للمهاجرين الذين يدخلون من أوكرانيا في فترة عملية خاصة في أوكرانيا عند الحصول على تصريح إقامة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:28+0000
2022-05-16T15:28+0000
روسيا
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تم نشر مشروع قرار الحكومة اليوم الاثنين 16 مايو، على البوابة الفيدرالية لمسودة القوانين القانونية التنظيمية.بالإضافة إلى ذلك، يرغب الأجانب في الإعفاء من اجتياز الجزء المكتوب من الامتحان باللغة الروسية، بحسب البوابة الفيدرالية.في وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف اعتماد قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب في روسيا.ووفقا له، سيكون من الضروري تحليل المعاهدات الدولية القائمة، وأضاف ميدفيديف أن هذا العمل جار بالفعل، لكن مجموعة التشريعات تتطلب اهتماما دقيقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/لحظات-الخوف-واليأس-موظفة-بـآزوفستال-تروي-معاناة-الاحتجاز-تحت-قبضة-المتطرفين-الأوكران-1061894231.html
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اقتراحات لتبسيط اختبار المهاجرين الأوكران الذين يدخلون روسيا

15:28 GMT 16.05.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي
الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن للاتحاد الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2022
© Sputnik . Михаил Климентьев
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اقترحت وزارة التربية والتعليم في روسيا إلغاء امتحان التاريخ للمهاجرين الذين يدخلون من أوكرانيا في فترة عملية خاصة في أوكرانيا عند الحصول على تصريح إقامة.
تم نشر مشروع قرار الحكومة اليوم الاثنين 16 مايو، على البوابة الفيدرالية لمسودة القوانين القانونية التنظيمية.
بالإضافة إلى ذلك، يرغب الأجانب في الإعفاء من اجتياز الجزء المكتوب من الامتحان باللغة الروسية، بحسب البوابة الفيدرالية.
في وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف اعتماد قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب في روسيا.
ووفقا له، سيكون من الضروري تحليل المعاهدات الدولية القائمة، وأضاف ميدفيديف أن هذا العمل جار بالفعل، لكن مجموعة التشريعات تتطلب اهتماما دقيقا.
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