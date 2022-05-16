https://arabic.sputniknews.com/20220516/اقتراحات-لتبسيط-اختبار-المهاجرين-الأوكران-الذين-يدخلون-روسيا-1062308383.html
اقتراحات لتبسيط اختبار المهاجرين الأوكران الذين يدخلون روسيا
اقتراحات لتبسيط اختبار المهاجرين الأوكران الذين يدخلون روسيا
اقترحت وزارة التربية والتعليم في روسيا إلغاء امتحان التاريخ للمهاجرين الذين يدخلون من أوكرانيا في فترة عملية خاصة في أوكرانيا عند الحصول على تصريح إقامة. 16.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-16T15:28+0000
2022-05-16T15:28+0000
2022-05-16T15:28+0000
روسيا
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تم نشر مشروع قرار الحكومة اليوم الاثنين 16 مايو، على البوابة الفيدرالية لمسودة القوانين القانونية التنظيمية.بالإضافة إلى ذلك، يرغب الأجانب في الإعفاء من اجتياز الجزء المكتوب من الامتحان باللغة الروسية، بحسب البوابة الفيدرالية.في وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف اعتماد قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب في روسيا.ووفقا له، سيكون من الضروري تحليل المعاهدات الدولية القائمة، وأضاف ميدفيديف أن هذا العمل جار بالفعل، لكن مجموعة التشريعات تتطلب اهتماما دقيقا.
https://arabic.sputniknews.com/20220505/لحظات-الخوف-واليأس-موظفة-بـآزوفستال-تروي-معاناة-الاحتجاز-تحت-قبضة-المتطرفين-الأوكران-1061894231.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اقتراحات لتبسيط اختبار المهاجرين الأوكران الذين يدخلون روسيا
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اقترحت وزارة التربية والتعليم في روسيا إلغاء امتحان التاريخ للمهاجرين الذين يدخلون من أوكرانيا في فترة عملية خاصة في أوكرانيا عند الحصول على تصريح إقامة.
تم نشر مشروع قرار الحكومة اليوم الاثنين 16 مايو، على البوابة الفيدرالية لمسودة القوانين القانونية التنظيمية.
بالإضافة إلى ذلك، يرغب الأجانب في الإعفاء من اجتياز الجزء المكتوب من الامتحان باللغة الروسية، بحسب البوابة الفيدرالية.
في وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف اعتماد قانون بشأن دخول وإقامة الأجانب في روسيا.
ووفقا له، سيكون من الضروري تحليل المعاهدات الدولية القائمة، وأضاف ميدفيديف أن هذا العمل جار بالفعل، لكن مجموعة التشريعات تتطلب اهتماما دقيقا.